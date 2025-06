Aumentan los riesgos de represalias contra tropas de EEUU: Irán responsabiliza a Washington por ataque israelí en Teherán

Publicado por Sabrina Martin 13 de junio, 2025

Irán acusó directamente a Estados Unidos de ser “plenamente responsable” por los ataques lanzados el jueves por la noche desde Israel contra altos mandos militares, científicos nucleares y presuntas instalaciones clave del programa nuclear iraní. La declaración eleva de inmediato los temores sobre posibles represalias contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Según Teherán, los ataques —que dejaron al menos siete muertos, entre ellos cuatro comandantes militares y dos científicos vinculados al programa atómico— fueron coordinados por Israel pero no podrían haberse llevado a cabo sin el respaldo del Gobierno estadounidense. La Misión de Irán ante las Naciones Unidas envió una carta al Consejo de Seguridad calificando la acción como una “amenaza grave a la seguridad internacional”.

Amenazas contra bases de EEUU

Antes de los ataques, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, había advertido que cualquier nueva agresión israelí sería respondida con ataques directos a las bases estadounidenses cercanas. “Todas las bases estadounidenses están a nuestro alcance y las atacaremos con valentía en los países anfitriones”, dijo Nasirzadeh, citado por la agencia Reuters.

Estados Unidos tiene cerca de 40.000 militares desplegados en Medio Oriente, repartidos en al menos 19 sitios, varios de ellos permanentes, en países como Irak, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, estos puntos estratégicos están a distancia de ataque desde Irán, lo que refuerza el nivel de riesgo ante una escalada militar.

Evacuación preventiva de personal diplomático

En respuesta al deterioro de la situación, la Administración Trump ordenó una evacuación parcial de la embajada estadounidense en Irak y autorizó la salida de familiares de militares desde varias ubicaciones de la región. Aunque no se ha especificado el número exacto de ciudadanos estadounidenses que se retirarán, el propio presidente Trump explicó que se trató de una medida preventiva. “Les dije que tenemos que avisarles que se vayan porque algo podría pasar pronto, y no quiero ser el que no avisó y los misiles están impactando sus edificios”, declaró a la prensa.