Los países de la UE acuerdan levantar todas sus sanciones a Siria

Los países de la Unión Europea acordaron este martes levantar todas sus sanciones económicas a Siria, para ayudar a la recuperación del país, dijeron fuentes diplomáticas coincidentes.

Los embajadores de los países de la UE en Bruselas llegaron a ese acuerdo, que deberá ser formalizado en la jornada por los ministros de Relaciones Exteriores, dijeron las fuentes diplomáticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada el fin de las sanciones de su país a Siria.

Los nuevo dirigentes sirios, que derrocaron el gobierno de Bashar al Asad, pedían el fin de las demoledoras sanciones que países occidentales habían adoptado.

La UE ya había suspendido en febrero algunas de sus medidas restrictivas que golpeaban la economía siria.

Diplomáticos de la UE dijeron que el acuerdo debería levantar las sanciones que aislaban a los bancos sirios del sistema global y congelaba activos del banco central.

Pero los diplomáticos dijeron que el bloque tenía la intención de imponer nuevas sanciones individuales a los responsables de agitar las tensiones étnicas después de los ataques mortales contra la minoría alauita.

Nuevas sanciones para Rusia

Después de la reunión telefónica entre Trump y Putin de este lunes, el jefe del Gobierno de Alemania, Friedrich Merz, señaló que la UE debería aumentar la presión sobre Rusia mediante la adopción de sanciones.



Este martes, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo que de la conversación entre Trump y Putin quedó claro que el mandatario ruso "aún no está listo para hacer concesiones". De acuerdo con Pistorius, Putin "no está realmente interesado en la paz", y solamente está dispuesto a hablar de "un cese del fuego bajo condiciones".



Los diplomáticos de la UE ya tienen en carpeta la implementación de un nuevo paquete de sanciones a Rusia. El bloque ya adelantó que en caso de que Moscú no acepte un cese del fuego en Ucrania adoptaría medidas restrictivas contra la economía de ese país.

​

​De la misma forma, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, pidió este martes a Estados Unidos que adopte una "acción fuerte" en caso de que Rusia no acepte un cese del fuego incondicional en Ucrania.