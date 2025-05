Caso Madeleine McCann: hallan nuevas evidencias que apuntan al presunto asesinato de la niña

Publicado por Williams Perdomo 8 de mayo, 2025

Un reportaje reveló nueva evidencias en el caso de Madeleine McCann. En la guarida del sospechoso, Christian Brueckner, se encontró un disco duro con fotografías, que los investigadores mantienen en secreto y que indicarían lo que los fiscales sospechaban: que fue asesinada poco después de ser secuestrada de su habitación en un balneario portugués en 2007.

Se trata de un una investigación de The Sun, que se emitirá este jueves en el Canal 4. De esta manera, se reveló evidencia encontrada en la guarida del sujeto. Además, se supo que la evidencia muestra la obsesión de Brueckner con los niños.

En ese sentido, The Sun detalló que "en la guarida abandonada del violador pedófilo se encontraron ropa y juguetes de niños, además de máscaras, productos químicos y armas".

"Gran parte de la evidencia recién descubierta fue encontrada por casualidad en una fábrica abandonada que Brueckner compró en 2008, un año después de la desaparición de Madeleine (...) En 2016, un perro corrió hacia la propiedad y pareció encontrar una tumba", reseñó el medio de comunicación.

En ese momento, la policía local descubrió al perro muerto de Brueckner. Debajo encontraron una billetera con seis memorias USB y dos tarjetas de memoria que contenía material que fue calificado de "altamente perturbador".

De igual manera, dentro del material estaría la descripción de cómo drogaba a una madre y a su hija afuera de un preescolar y cómo abusaba de una niña rubia de cuatro años. Sumado a eso, se encontraron registros de chats por Skype con otros pedófilos, a uno de los cuales le decían que quería "capturar algo pequeño y usarlo durante días".

En el año 2020, las autoridades identificaron como sospechoso a Brueckner, pero aún no ha sido acusado formalmente por la desaparición de la menor. Dos años después, la fiscalía portuguesa confirmó a Associated Press que había identificado oficialmente a un sospechoso en el caso, pero no reveló su nombre.