Muere de cáncer Bobby Sherman, 'rompecorazones' de los 60

25 de junio, 2025

Bobby Sherman, conocido como un rompecorazones adolescente en las décadas de 1960 y 1970, murió de cáncer el martes a los 81 años.

La esposa de Sherman, Brigitte Poublon, confirmó la muerte de su marido en un comunicado difundido por el amigo de la familia John Stamos, estrella de Full House. A inicios de año, Sherman había revelado que tenía cáncer de riñón en fase 4, según la Associated Press.

"Es con pesadumbre que comparto el fallecimiento de mi amado esposo, Bobby Sherman", dijo Poublon. "Bobby dejó este mundo sosteniendo mi mano -al igual que sostuvo nuestra vida con amor, coraje y gracia inquebrantable a lo largo de 29 hermosos años de matrimonio".

Sherman saltó a la fama en la década de 1960 y tuvo cuatro éxitos en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100, incluyendo sus canciones de éxito Julie, do you love me? y Little Woman. También tuvo seis álbumes en la lista Billboard 200.

Más tarde, se convirtió en técnico certificado de emergencias médicas e instructor del Departamento de Policía de Los Ángeles, donde enseñaba primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar a los nuevos reclutas de la policía.

Misty Severi es periodista de Just The News.

