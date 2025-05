380.000.000 de cristianos perseguidos por "su fe": ¿Dónde está la indignación?

18 de mayo, 2025

En 2024, en todo el mundo, 4.476 cristianos -más de 12 al día de media- fueron "asesinados por motivos relacionados con su fe." Otros 4.744 creyentes fueron arrestados o detenidos ilegalmente, y 7.679 iglesias y otras instituciones cristianas fueron atacadas, a menudo destruidas.

En conjunto, la persecución mundial de los cristianos ha alcanzado niveles sin precedentes. "Más de 380 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe", según la Lista Mundial de Vigilancia 2025 (WWL, por sus siglas en inglés) publicada a principios de este año por la organización internacional de derechos humanos Puertas Abiertas.

Cada año, la WWL clasifica las 50 naciones en las que los cristianos son más perseguidos por su fe. Los datos son recopilados por miles de trabajadores de base y expertos externos. La última edición del WWL abarca del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.

Según el WWL, en todo el mundo, uno de cada siete cristianos (14%) es perseguido. En África, esa cifra aumenta a uno de cada cinco (20%). En Asia, la proporción es de dos de cada cinco, lo que significa que el 40% de los cristianos son perseguidos.

La lista clasifica tres niveles de persecución:"extrema", "muy alta" y "alta".

Las 13 primeras de las 50 naciones de la lista se caracterizan por la peor forma de persecución: "extrema". Son: 1)Corea del Norte, 2) Somalia, 3) Yemen, 4) Libia, 5) Sudán, 6) Eritrea, 7) Nigeria, 8) Pakistán, 9) Irán, 10) Afganistán, 11) India, 12) Arabia Saudí, y 13) Myanmar.

La forma de persecución que se experimenta allí va desde la agresión, la violación, el encarcelamiento o incluso el asesinato por ser identificado como cristiano o asistir a iglesias (normalmente clandestinas).

En el puesto número 1 se encuentra Corea del Norte:

"Si se descubre tu fe cristiana en Corea del Norte, te pueden matar en el acto. Si no te matan, te deportarán a un campo de trabajo y te tratarán como a un criminal político. Te castigarán con años de trabajos forzados a los que pocos sobreviven. Y no sólo te castigarán a ti: Es probable que las autoridades norcoreanas detengan a tus familiares y los castiguen también, aunque no sean cristianos. En Corea del Norte no hay vida eclesiástica. Es imposible reunirse para celebrar el culto o rezar, e incluso el culto y la oración secretos corren un gran riesgo. Los espías oficiales podrían delatarte, si tienen algún indicio de que eres cristiano, y también tus vecinos o profesores".

No es sorprendente que la mayor parte de la "persecución extrema" que sufren los cristianos en nueve de estas 13 peores naciones siga procediendo de la opresión islámica, o se produzca en naciones con una gran población musulmana. Esto significa que aproximadamente el 70% de las peores persecuciones ("extremas") en todo el mundo se producen bajo la égida o en nombre del islam.

Esta tendencia afecta a toda la lista: el resto de los niveles "muy altos" o "altos" de persecución que sufren los cristianos en 37 de las 50 naciones clasificadas (o el 74%), también procede de la opresión islámica o se produce en naciones con mayoría o gran población musulmana. Muchas de estas naciones se rigen por alguna forma de shari'a (ley islámica). Quienes imponen la persecución pueden ser el gobierno o la sociedad o, más frecuentemente, ambos, aunque las sociedades -en particular los familiares indignados por parientes que se han convertido- tienden a ser más celosas en la aplicación de la sharía.

Esto significa que, aunque lapersecución en Corea del Norte es peor, al menos hay una luz al final del túnel: los malos tratos a los cristianos están totalmente relacionados con el régimen de Kim Jong-un. "Reconocer a cualquier deidad más allá de la familia Kim se considera una amenaza para el liderazgo del país", señala el informe. Una vez que la familia Kim desaparezca, lo que es inevitable, Corea del Norte podría llegar a ser como Corea del Sur, donde el cristianismo está floreciendo.

Por el contrario, la persecución de los cristianos por los musulmanes es perenne, existencial, y trasciende con mucho a este o aquel gobernante o régimen. La persecución del "otro" en el Islam forma parte de su historia, sus doctrinas y su composición sociopolítica, de ahí su tenacidad y ubicuidad. Breves resúmenes de los peligros de ser cristiano en las nueve naciones musulmanas donde se dan niveles "extremos" de persecución incluyen:

Somalia, nº 2, donde se cree que sólo existen unos cientos de cristianos,

"... seguir a Jesús es una cuestión de vida o muerte. Al-Shabab, un violento grupo militante islamista... impone una forma estricta de Sharia (ley islámica) y está comprometido a erradicar el cristianismo de Somalia. A menudo han matado a cristianos somalíes en el acto. Los peligros han aumentado con los años, ya que los militantes se han centrado cada vez más en encontrar y eliminar a los líderes cristianos.

Yemen, nº 3:

"El país está ahora dividido en territorios gobernados por tres potencias [musulmanas] diferentes, así como algunas zonas en manos de Al Qaeda y el llamado Estado Islámico. Ninguno de los poderes implicados simpatiza con los cristianos, y la constitución oficial defiende la sharia (ley islámica) y ninguna libertad de religión. El 1% de los yemeníes de religiones minoritarias están gravemente marginados. La ayuda humanitaria se distribuye principalmente a través de grupos musulmanes y mezquitas locales, que supuestamente discriminan a quienes no se consideran musulmanes devotos. Si se informa de que alguien es cristiano o participa en actividades cristianas, puede enfrentarse a una severa vigilancia, detención arbitraria, tortura, malos tratos e incluso asesinato".

Libia, nº 4:

"...seguir a Jesús es un riesgo enorme para cualquiera. Los cristianos libios de origen musulmán se enfrentan a violentas presiones por parte de sus familias y comunidades para que renuncien a su fe. Los cristianos extranjeros, especialmente los procedentes del África subsahariana, son objetivo de grupos militantes y criminales islamistas. Estos grupos secuestran y a veces asesinan brutalmente a los cristianos. Incluso si evitan ese destino, los cristianos subsaharianos se enfrentan al acoso y las amenazas de los musulmanes radicales. Los cristianos que expresan abiertamente su fe o intentan compartirla con otros corren el riesgo de ser detenidos y de sufrir una oposición violenta."

Sudán, nº 5:

"Sudán se encaminaba hacia la libertad religiosa, pero un golpe de Estado y una guerra devastadora truncaron estas esperanzas. Los cristianos vuelven a estar en peligro... [El conflicto ha dado a los extremistas islamistas más oportunidades para atacarlos]. Más de 100 iglesias han sido dañadas hasta ahora, y los cristianos han sido secuestrados y asesinados. Los cristianos sudaneses que han llegado a la fe procedentes de un entorno musulmán se enfrentan a duras represalias por parte de sus familias y comunidades. Estos creyentes tienden a mantener su fe en secreto, incluso para sus propios hijos. Los cristianos también están experimentando dificultades excepcionales en la crisis del hambre porque las comunidades locales los discriminan y no les dan apoyo."

Nigeria, nº 7:

"La violencia yihadista sigue aumentando en Nigeria, y los cristianos corren especial riesgo de sufrir ataques selectivos de militantes islamistas, incluidos combatientes fulani, Boko Haram e ISWAP (Provincia de África Occidental del Estado Islámico). .... Los ataques son terriblemente brutales. Muchos creyentes son asesinados, sobre todo hombres, mientras que las mujeres suelen ser secuestradas y víctimas de violencia sexual. En Nigeria mueren más creyentes por su fe que en ningún otro lugar del mundo. [Un total de 3.100 cristianos nigerianos "pagaron el precio definitivo por su fe" en 2024]. Estos militantes también destruyen hogares, iglesias y medios de subsistencia. Más de 16,2 millones de cristianos del África subsahariana, entre ellos un elevado número de nigerianos, han sido expulsados de sus hogares por la violencia y el conflicto. Millones de ellos viven ahora en campos de desplazados. Los cristianos que viven en estados del norte de Nigeria bajo la Sharia (ley islámica) también pueden sufrir discriminación y opresión como ciudadanos de segunda clase. Los conversos del islam sufren a menudo el rechazo de sus propias familias y presiones para que renuncien a su nueva fe. A menudo tienen que huir de sus hogares por miedo a ser asesinados".

La matanza de cristianos es tan endémica en Nigeria que, hace poco, el 13 de abril -Domingo de Ramos- 54 cristianos fueron masacrados tras las celebraciones de la iglesia en un solo pueblo. Y tan grave como en Nigeria, "Tristemente, más cristianos fueron asesinados fuera de Nigeria, muchos en países del África subsahariana como RDC, Burkina Faso, Camerún, Níger." El informe continúa

"Múltiples países del África subsahariana han experimentado un aumento de la violencia contra los cristianos. En la actualidad, 8 de los 10 lugares más mortíferos para los cristianos se encuentran en el África subsahariana, y en todos ellos (excepto Nigeria) se han producido más asesinatos por motivos religiosos que durante el periodo que abarca el informe de la Lista de Vigilancia Mundial de 2024."

Pakistán, nº 8:

"Las tristemente célebres leyes contra la blasfemia de Pakistán se utilizan a menudo para atacar a grupos minoritarios, pero los cristianos se ven desproporcionadamente afectados. De hecho, aproximadamente una cuarta parte de todas las acusaciones de blasfemia van dirigidas contra cristianos, que sólo representan el 1,8% de la población. Las leyes contra la blasfemia conllevan la pena de muerte. Aunque rara vez se ejecuta, las personas acusadas de blasfemia pueden ser atacadas o asesinadas por turbas. En junio de 2024, un anciano fue asesinado por la violencia de una turba tras ser acusado de profanar el Corán..... Las iglesias históricas... están fuertemente vigiladas y han sido objetivo de atentados con bomba. El número de niñas cristianas (y de otras religiones minoritarias) secuestradas, maltratadas y convertidas a la fuerza al Islam (con frecuencia respaldadas por tribunales inferiores) es cada vez mayor..... Todos los cristianos sufren discriminación institucionalizada. Las autoridades reservan a los cristianos oficios considerados bajos, sucios y degradantes, como limpiar alcantarillas o trabajar en hornos de ladrillos. A muchos se les llama "chura", término despectivo que significa "sucio". Los cristianos también son vulnerables a ser atrapados en trabajos forzados."

Irán, nº 9:

"Los conversos no reconocidos del islam al cristianismo se enfrentan a graves violaciones de la libertad religiosa, principalmente por parte del gobierno y, en menor medida, de la sociedad y sus familias. El gobierno considera a estos conversos una amenaza, pues cree que están influidos por países occidentales para socavar el Islam y el régimen. Tanto los líderes como los miembros ordinarios de los grupos cristianos son a menudo detenidos, procesados y condenados a largas penas de prisión por "delitos contra la seguridad nacional". Las comunidades históricas reconocidas, como los cristianos armenios y asirios, están protegidas por el Estado, pero son tratados como ciudadanos de segunda clase. Se enfrentan a numerosas disposiciones legales discriminatorias y no se les permite practicar el culto en persa ni relacionarse con cristianos conversos. Quienes apoyan a los conversos también pueden ser encarcelados".

Afganistán, nº 10:

"La mayoría de los cristianos afganos son conversos del Islam, lo que hace básicamente imposible practicar su fe abiertamente. En Afganistán, abandonar el Islam ... y la conversión se castiga con la muerte según la ley islámica. Desde que los talibanes se hicieron con el control del país en 2021, la aplicación de esta ley es cada vez más estricta. Si se descubre a un converso, la familia, el clan o la tribu pueden intentar preservar su "honor" y tratar con él mediante presiones, violencia o incluso el asesinato. Si la fe de un converso es descubierta por el Gobierno, muchos creyentes afganos no tienen otra opción que intentar huir. Las mujeres y las minorías étnicas sufren una opresión adicional. Los cristianos de estos grupos viven bajo una presión impensable".

Arabia Saudí, nº 12:

"Es muy arriesgado convertirse en cristiano en Arabia Saudí. No sólo es ilegal abandonar la fe islámica, sino que los nuevos creyentes también se enfrentarán a una intensa oposición por parte de sus familias y comunidades..... Por eso, la mayoría de los cristianos saudíes siguen su fe en silencio y en secreto. Ni siquiera hablan de su fe a su cónyuge o a sus hijos, por miedo a que sus familiares o el personal de la escuela descubran que han abandonado el islam. No hay iglesias ni reuniones legales.... La mayoría de los cristianos que viven en Arabia Saudí son trabajadores temporales de otros países. Se les prohíbe compartir su fe con los saudíes y las reuniones para el culto están restringidas. El incumplimiento de estas normas puede hacer que sean detenidos y deportados".

Cabe destacar que las nueve naciones musulmanas perseguidoras "extremas" enumeradas anteriormente son diferentes en muchos aspectos: desde el punto de vista racial, social, económico y gubernamental: algunas son ricas (Arabia Saudí), mientras que otras son inimaginablemente pobres (Somalia); algunas son avanzadas (Irán), mientras que otras están lejos de serlo (Yemen); están representadas por una variedad de gobiernos (repúblicas, monarquías, teocracias); y están representadas varias razas diferentes: árabes, africanos subsaharianos, pakistaníes, persas y afganos. Lo único que tienen en común, el denominador común, es el Islam.

La variedad aumenta cuando se observa la lista completa de 50 naciones, que también incluye naciones cínicas y túrquicas -como Maldivas (nº 16), Uzbekistán (nº 25), Turquía (nº 45) y Brunéi (nº 48)-, todas ellas con poco en común aparte del islam. Kirguistán, que no aparecía en la lista de los 50 primeros desde 2013, regresó de forma espectacular en el nº 47:

"Hubo un fuerte aumento de la violencia contra la Iglesia, muchas iglesias e instituciones cristianas registradas se vieron obligadas a cerrar, y la presión sobre los cristianos aumentó en casi todas las esferas de la vida."

Sin embargo, más allá del mundo musulmán, la hostilidad hacia el cristianismo se ha convertido, de hecho, en una pandemia. Como señala el informe :

"En varios países de la Lista de Vigilancia Mundial se registró un aumento de la violencia anticristiana. Aunque los contextos eran diferentes, bien Estados autocráticos fuertemente controlados, bien países inestables debido a la debilidad del gobierno o a la guerra civil, el resultado fue el mismo: ataques contra comunidades cristianas, destrucción de vidas, hogares e iglesias, e inmensa presión sobre los creyentes."

India (#11), un hervidero de persecución

El auge del nacionalismo hindú ha convertido a India (#11) en un foco de persecución:

"En la India, los extremistas hindúes ven a todos los cristianos como forasteros y pretenden limpiar la nación de islam y cristianismo, a menudo empleando gran violencia. Esta hostilidad suele estar motivada por el Hindutva, una creencia nacionalista hindú que algunos extremistas mantienen, según la cual los indios deben ser hindúes y no se tolerará ninguna otra fe. Esta mentalidad ha dado lugar a violentos ataques en todo el país y a la impunidad de quienes sostienen estas creencias, especialmente allí donde las autoridades son también hinduistas de línea dura. En esos lugares, los cristianos que acuden a las iglesias caseras corren el riesgo de ser atacados por turbas extremistas que atacan los servicios. Además, 12 estados han aprobado leyes contra la conversión, que amenazan la libertad religiosa de los creyentes individuales".

Myanmar (#13)

Incluso en la budista Myanmar (#13), la última nación en entrar en el top 13 de infractores, donde los cristianos experimentan niveles "extremos" de persecución:

"Desde el golpe militar de febrero de 2021, los cristianos se han enfrentado a una mayor violencia y a restricciones más estrictas. Los creyentes han sido asesinados y las iglesias han sido atacadas indiscriminadamente. Esto incluye a las que se encuentran en Estados predominantemente cristianos... Más cristianos que nunca han sido expulsados de sus hogares y han encontrado refugio en iglesias o campos de desplazados. Algunos incluso se han visto obligados a huir a la selva, donde a menudo se ven privados de acceso a alimentos y atención médica. Las fuerzas gubernamentales han seguido atacando de forma desproporcionada las aldeas e iglesias cristianas. También han matado a cooperantes y pastores cristianos, a menudo en ataques aéreos. Más allá del conflicto, los conversos al cristianismo se ven perseguidos por sus familias y comunidades budistas, musulmanas o tribales por haber abandonado su antigua fe. Las comunidades que pretenden seguir siendo "sólo budistas" hacen la vida imposible a las familias cristianas".

Incluso en naciones que parecerían ser amistosas o al menos neutrales con el cristianismo, como Cuba, Nicaragua y México, los cristianos sufren abusos a causa de su fe, por parte de diversos actores y por diversas razones.

En la Cuba comunista, #26:

"Los líderes de la Iglesia y los activistas cristianos que critican al régimen pueden enfrentarse a interrogatorios, arrestos y encarcelamientos. También sufren campañas de desprestigio, restricciones para viajar y acoso (que puede incluir violencia física y daños a los edificios de la iglesia)."

Aunque no es comunista, en Nicaragua, #30:

"La hostilidad hacia los cristianos continúa intensificándose: aquellos que hablan en contra del presidente Ortega y su gobierno son vistos como agentes desestabilizadores. ...Líderes cristianos han sido acosados y arrestados, propiedades cristianas confiscadas, escuelas cristianas, canales de televisión y organizaciones benéficas cerradas, e iglesias vigiladas e intimidadas."

México (#31)

En México (#31), los cárteles de la droga persiguen a los cristianos, especialmente si hablan en contra de sus actividades o intentan alejar a los jóvenes de ellas; en el sur de México, sobre todo "en algunas comunidades indígenas, quienes deciden abandonar creencias ancestrales y tradicionales para seguir a Jesús se enfrentan al ostracismo, multas, encarcelamiento y desplazamiento forzoso."

Quizá la tendencia más inquietante es que la persecución de los cristianos sigue creciendo cada año, y casi se ha duplicado desde 1993, cuando se publicó por primera vez la WWL. En aquel entonces, sólo 40 naciones obtuvieron una puntuación lo suficientemente alta como para justificar un seguimiento suficiente. Hoy en día, casi el doble de ese número cumple los requisitos, aunque la lista sólo clasifica a los 50 primeros.

¿Cuánto falta para que esta tendencia en curso haga metástasis incluso en las naciones occidentales antaño aclamadas por sus libertades religiosas?

© 2025 Gatestone Institute.