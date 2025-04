Estos son los 6 consejos más efectivos para ahorrar dinero

Publicado por VozMedia Staff 1 de abril, 2025

Adoptar pequeños hábitos de ahorro le permitirá tomar decisiones para su futuro o el de los suyos, cómo inscribirse en ese estudio que tanto ansía, comprar un vehículo o dar la inicial para una casa, entre otros planes que tenga en mente. Aunque no es una tarea fácil, con técnicas sencillas podrá mejorar su salud financiera este 2025.

Si ya está decidido a ahorrar por ese objetivo, le compartimos algunas estrategias que le facilitarán dejar a un lado los gastos hormigas y hacer un uso más inteligente de su dinero, sin hacer esfuerzos que le limiten su vida regular.

Consejos para ahorrar en el día a día

Los cambios para sumar más ceros a su cuenta o meter más dinero en la alcancía no tienen que ser tan bruscos. Con seis simples trucos o modificaciones en sus hábitos de consumo como los que le presentamos a continuación, podrá ahorrar para su ansiada meta.

Planifique sus compras para evitar gastos innecesarios

Antes de salir de casa, haga una lista para comprar lo realmente necesario. Esto le ayudará a evitar hacer compras impulsivas en tiendas o supermercados. Si gasta dinero en algo que realmente no necesita, al final del mes o año, tendrá menos dinero en su alcancía o cuenta del banco.

Aproveche cupones, ofertas y descuentos para ahorrar dinero



¿En las tiendas o supermercados que suele ir hacen descuentos o tienen algún plan que le permita ahorrar? Aproveche esa opción, siempre teniendo en cuenta que lo que va a adquirir es realmente necesario. Evite comprar comida o artículos que sólo resulten atractivos por su precio.

Le recomendamos, además, revisar las aplicaciones o páginas web de dichos establecimientos. Distintas empresas suelen hacer descuentos por hacer compras en línea.

Cocine en casa y ahorre dinero

Planificar los alimentos o platillos que comerá durante la semana, y hacerlo usted mismo, o algún miembro de casa, le permitirá evitar comprar comida rápida o por delivery, y además revisar su dieta y alimentarse de forma más sana. Comprar comida rápida al final terminará repercutiendo de forma negativa en su salud y en su bolsillo.

Establezca un presupuesto y optimice sus finanzas

Establecer un presupuesto mensual le ayudará a identificar los gastos que suele hacer en el año, a sustituir algunas opciones por algo más económico o eliminarlos en casos de que no sean necesarios.

¿Suele gastar en snacks o cafés todas las mañanas? Eliminando hábitos o sustituyendo por otras alternativas, también verá un cambio.

Compre productos de segunda mano

Si busca muebles, electrodomésticos o incluso ropa, existen tiendas o páginas en línea en las que podrá encontrar lo que busca a menor precio y en buenas condiciones. No siempre es necesario comprar algo nuevo, invierta en segunda mano, así no solo ahorrará, sino que le dará una nueva oportunidad a algo que ya alguien no necesitaba. Hágalo por usted, por sus ahorros y el medio ambiente.

Revise sus recibos de servicios para reducir gastos

Echarle un ojo a los hábitos de consumo en casa, también le ayudará a tomar decisiones que le permitirán ahorrar en sus recibos de servicios y a eliminar esas suscripciones que no necesita, y que están restando dinero de su cuenta. Además a concienciar sobre el uso de la electricidad, el gas, el agua potable, entre otros, y adoptar medidas que le permitan ahorrar.