¿Qué crea a un terrorista palestino y a sus partidarios extranjeros?

7 de abril, 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump tienen mucho de qué hablar. El viaje del primer ministro a Washington es el segundo desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace apenas unos meses, y espera que las conversaciones garanticen que los dos países siguen en la misma línea a la hora de afrontar la guerra contra Hamás en Gaza.

Hay otros temas en la agenda, como eximir a Israel de los aranceles que Trump está imponiendo a sus socios comerciales Pero el principal objetivo de Netanyahu es asegurarse de que el presidente mantiene su apoyo a la reanudación de la campaña militar israelí. Su doble objetivo de erradicar a los terroristas y conseguir la liberación de los rehenes vivos que quedan entre los que fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, puede o no ser finalmente mutuamente excluyente.

Mientras no se seduzca al aliado estadounidense del Estado judío haciéndole creer que un acuerdo garantiza la supervivencia de Hamás, el primer ministro debería estar satisfecho. No podría entonces limitarse a reivindicar un éxito diplomático inmediato. Netanyahu también podría aferrarse a la esperanza de que la guerra puede ganarse, en lugar de acabar en una desastrosa reafirmación de la creencia árabe palestina de que nunca se les podrá obligar a aceptar las consecuencias de su bárbara búsqueda de la destrucción de Israel.

Sin embargo, ése es exactamente el elemento clave de la historia que brilla por su ausencia en la cobertura de Israel y la guerra contra Hamás por parte de los principales medios corporativos estadounidenses. De hecho, cuando Netanyahu llegó a Washington el domingo, fue recibido con titulares en The New York Times y The Washington Post, así como en canales de noticias por cable como CNN y MSNBC, que se centraban en supuestas atrocidades israelíes contra árabes palestinos inocentes.

El foco actual de la demonización mediática del Estado judío es un incidente en Gaza en el que, tras un tiroteo con operativos de Hamás, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel dispararon contra otras personas que llegaban al lugar y que pensaban erróneamente que estaban allí para atacarles. Algunos de los muertos o heridos en el intercambio pueden haber sido miembros de Hamás, pero disparar contra lo que resultó ser una ambulancia fue obviamente un error. También fue el tipo de error que, por lamentable que sea, es inevitable en cualquier situación de combate en tiempo de guerra. La responsabilidad de estas bajas, como la de todos los demás muertos en Israel o Gaza desde el 7 de octubre de 2023, es de Hamás. Esa es la parte que comenzó la guerra de casi 18 meses con atrocidades incalificables cometidas contra civiles y cuyo objetivo permanente es exterminar la presencia judía en su antigua patria.

Una narrativa estándar



Pero no fue así como el Times o el Post cubrieron la noticia. Sus historias se referían a una situación en una zona de combate de Gaza, en un territorio que Hamás afirma gobernar y que pretende mantener en cualquier acuerdo de alto el fuego/contrato de rehenes que Trump intente negociar. Describían el dilema al que se enfrentaban los soldados israelíes en un conflicto armado en curso como si se tratara de un caso sencillo de inocentes atacados por ocupantes extranjeros tiránicos y sanguinarios.

El encuentro puede considerarse lamentable e incluso llorarse como una tragedia. Pero como hemos visto desde el 7 de octubre, el constante tamborileo de demonización de Israel en el que cada muerte palestina -aunque al menos la mitad de ellas sean de combatientes de Hamás y de quienes ayudan a su causa- se describe como una atrocidad no carece de consecuencias.

No se trata simplemente de una narrativa sobre el conflicto que se ha convertido en la norma en la mayoría de los medios internacionales durante décadas, sino que es el combustible que ha alimentado el fuego encendido por quienes han propagado el mito de que el conflicto entre Israel y los palestinos es un conflicto entre un Estado colonial de colonos "blancos" y una nación ocupada de "gente de color" que busca la liberación y el fin de la discriminación racista. De este modo, el sionismo -el movimiento de liberación nacional del pueblo judío que ha descolonizado efectivamente un país y lo ha devuelto a su pueblo indígena, los judíos- se pinta como un movimiento malvado que no difiere del racismo estadounidense "Jim Crow" o incluso de una reedición del genocidio al estilo nazi en el que los árabes palestinos desempeñan el papel de los judíos en el Holocausto.

De este modo, se borra no sólo la verdad sobre la guerra contra Hamás, sino también cualquier acción por parte de los palestinos que apoyaron las atrocidades del 7 de octubre, precisamente porque las consideraban parte de una guerra legítima contra una nación que no tiene derecho a existir, y mucho menos a defenderse.

En este sentido, el 7 de octubre no fue diferente de anteriores campañas de terror palestinas, ya fueran los continuos ataques con cohetes lanzados desde Gaza desde que se convirtió en un Estado de Hamás en 2007 o la Segunda Intifada dentro de Israel, que se cobró la vida de más de 1.000 israelíes entre 2000 y 2005 y literalmente hizo saltar por los aires los Acuerdos de Oslo que intentaban instaurar la paz.

La pura brutalidad de la orgía de asesinatos en masa, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita del 7 de octubre debería haber dejado claro cuáles son los objetivos de los palestinos. Ese terrible día, que se cobró la vida de 1.200 hombres, mujeres y niños israelíes, fue un anticipo de lo que quieren hacer con todo Israel.

¿Un futuro terrorista?



Aún así, no ha hecho ninguna impresión en los animadores de los medios occidentales de los palestinos, como el columnista del Times Nicholas Kristof.Su más reciente piece estaba dedicado al conocido argumento de queIsrael está empeorando el conflicto y creando una nueva generación de terroristas con su brutalidad y su falta de voluntad para dar poder a las fuerzas que buscan su destrucción. Centrándose en las operaciones de las FDI en Judea y Samaria contra los esfuerzos de Hamás por crear un nuevo frente en la guerra, retrató a un joven árabe que dijo que su ambición era unirse a Hamás.

Como han afirmado los críticos de todas las medidas israelíes de autodefensa durante los últimos 80 años, Kristof afirma que la derrota de los terroristas no vale el coste en vidas y sufrimiento por parte de quienes los apoyan. En sus palabras, luchar contra Hamás sólo siembra "las semillas de la violencia", creando nuevos terroristas como el niño de 12 años Muhammed Abdul Jalil en Tulkarem, el simpático protagonista del artículo.

Jalil es ciertamente digno de lástima. Su casa y su escuela en un campo de refugiados palestinos en Tulkarem fueron destruidas en una operación de las IDF.

Sin embargo, Kristof no explica por qué los descendientes de los árabes que huyeron de sus hogares durante la Guerra de Independencia israelí de 1948 han sido retenidos en campos por sus dirigentes, los gobiernos árabes, las Naciones Unidas y los simpatizantes extranjeros de la causa palestina, en lugar de ser reasentados en otros lugares, como cualquier otra población de refugiados de aquella época. Da por sentado que se debería haber mantenido a los palestinos en estos campos -ahora barrios urbanos- como puntales para perpetuar la centenaria guerra contra el sionismo. Es la continuación de esa guerra inútil lo que llevó al sufrimiento de Jalil.

Kristof tampoco dedica un momento a la forma en que las escuelas y los medios de comunicación palestinos -y el odio hacia Israel y los judíos- inculcaron a los jóvenes árabes, lo que condujo a los combates en Gaza o a la "pequeña Gaza" de Tulkarem.

Obligar a Israel a convertir Tulkarem, y el resto de Judea y Samaria, en el Estado palestino soberano que Kristof sigue creyendo tontamente que es la solución al problema no acabará con el conflicto. Después de todo, Israel retiró a todos los soldados, colonos y asentamientos de la Franja de Gaza en el verano de 2005. Eso no impidió que los palestinos la convirtieran en un estado terrorista desde el que no sólo lanzar cohetes y globos incendiarios, sino también las atrocidades genocidas del 7 de octubre.

¿Qué motiva a los terroristas?



Impedir que los palestinos repitan esos crímenes bestiales no empeorará el conflicto porque después del 7 de octubre, ¿cómo podría ser?

Los operativos de Hamás y los palestinos de a pie que llevaron a cabo esos asesinatos, violaciones y secuestros ya estaban convencidos de que Israel era el mal y de que todos los judíos que había en él, incluidos los dovish residentes en la zona fronteriza que se dedicaban a ayudar a sus vecinos árabes, merecían morir.

El problema no es la reacción de Israel a la guerra que se libra contra su existencia. Es la creencia de que este conflicto -y cualquier acto de "resistencia" contra los judíos emprendido como parte del mismo, incluida la barbarie incalificable- está justificado. Esa creencia es la que puso en marcha los acontecimientos que han perjudicado a ese niño de 12 años. También ha inspirado a muchos en Estados Unidos a aprovechar esos incidentes y cada muerte palestina en Gaza para apoyar vocalmente a Hamás y hacerse eco de sus demandas de destrucción de Israel.

Netanyahu y la mayoría de los israelíes hace tiempo que dejaron de prestar atención a la cobertura sesgada de los medios de comunicación sobre la guerra que se libra contra ellos. Es comprensible, ya que tienen preocupaciones más acuciantes que responder a gente como Kristof. Sus ínfulas morales sobre Israel y sus comentarios sobre el conflicto, como si nada de lo que crean o hayan hecho los palestinos importara, pueden ser tachados, con razón, de ignorancia disfrazada de pericia.

Un ataque a las políticas de Trump



Este último aumento de la cobertura prejuiciosa de la guerra posterior al 7 de octubre es clave porque proporciona munición a aquellos de la izquierda estadounidense que conquistaron el mundo académico y están a punto de hacer lo mismo con el Partido Demócrata que espera volver al poder en 2028.

El asalto mediático a Israel puede parecer una aburrida repetición de una cobertura igualmente sesgada que ha sido un elemento básico de los comentarios del establishment liberal durante las últimas cuatro décadas. Pero a medida que la resistencia anti-Trump intensifica sus esfuerzos para frustrar las políticas del presidente y, con el tiempo, estar en condiciones de ir aún más a la izquierda que las pasadas administraciones demócratas, Jerusalén no puede escapar a ser arrastrada a esta lucha. En este momento, es el empuje contra el apoyo de Trump a Israel y los esfuerzos para librar al sistema educativo de los mitos izquierdistas tóxicos que han alimentado el antisemitismo en cuestión. Eso es lo que está motivando las últimas calumnias, distorsiones y mentiras sobre lo que el Estado judío está haciendo para defenderse.

Al igual que el adoctrinamiento palestino del odio contra los judíos en sus escuelas y medios de comunicación crea terroristas, es la difusión de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y las enseñanzas colono-coloniales lo que convierte a los jóvenes estadounidenses en partidarios de un grupo terrorista como Hamás. De este modo, Kristof, el Times y los muchos otros medios de noticias que participan en una campaña similar de desinformación son mucho más responsables de la continuación de la guerra y del sufrimiento palestino que los israelíes que tratan de detener el terrorismo de Hamás.

© JNS