Las mejores estrategias para ahorrar en tus facturas del hogar en 2025

Publicado por VozMedia Staff Verificado por 30 de enero, 2025

Si para el 2025 te planteaste reducir los costes de las facturas de tu hogar para crear algún fondo de ahorro o invertirlo en otra cosa, te brindamos algunos consejos y estrategias que puedes aplicar desde ahora mismo para lograr tus objetivos. Con algunas simples acciones, podrás encontrar ese equilibrio que tanto buscas en tus finanzas.

Cómo ahorrar en las facturas

Ahorrar no siempre debe significar sacrificar tu comodidad o tranquilidad. Con hacer pequeños cambios en nuestros hábitos y aprovechar las tecnologías de forma más eficiente, podemos lograr esas metas de ahorro que tanto hemos visualizado.

Revisa tus facturas: comparar las tarifas que pagas con la de los servicios que ofrecen otras compañías es fundamental en este proceso. Incluso puedes conversar con tus familiares o amigos sobre cuánto pagan en servicios y bajo qué términos disfrutan de ellos. Con esto puedes encontrarte muchas sorpresas, y quizá ni mal te haría cambiarte de compañía.

Usa mejor la energía eléctrica

Si los recibos de energía eléctrica son los más elevados en casa, con algunos ajustes puedes reducir gastos. Mira estas alternativas:

Bombillas de bajo consumo: las bombillas LED son una gran opción. Con ellas puedes consumir hasta 80% menos de energía, que con las tradicionales. Si por ejemplo, las bombillas a las que les das más uso en tu hogar están ubicadas en cocina o sala, pueden ser las principales en cambiar.

Apaga o desenchufa lo que no uses: entre las reglas básicas de ahorro: desenchufa todo aquello que no uses, esto incluye microondas, ordenadores, televisores. El modo de espera también consume energía. Si eres de los que quiere tener la casa en total claridad, abre las ventanas por el día, y en la noche, prioriza que luces encenderás.

Invierte en aislamiento: ¿Tú casa es muy fría en invierno o muy caliente en verano? Es hora de revisar el aislamiento de ventanas y puertas, esto hará una gran diferencia en el consumo de energía.

Uso eficiente del gas: si usas el gas para la calefacción o el calentador de agua puedes estar perdiendo dinero en vano. Con estos datos podrás reducir los precios de las facturas:

Instala calentadores de agua eficientes: si el calentador o termo de agua ya tiene muchos años, es hora de invertir en uno de alta eficiencia energética. Si el tuyo está deteriorado, puede estar usando más gas del necesario.

Cocina el ahorro: al utilizar la cocina, intenta siempre y cuando se pueda darle buen uso a las tapas de sartenes u ollas. Esto mantendrá el calor, te ayudará a cocinar más rápido tus alimentos, ganarás tiempo y podrás ahorrar dinero.

Compra lo importante

Ahorrar en cada ida al supermercado es un punto clave. Los cupones, las ofertas que realmente valen la pena, y tachar de la lista eso que no necesites, te ayudará a encontrar un equilibrio. Mira las siguientes recomendaciones:

Al mayor y de calidad: si son varios en casa, puedes comprar productos al mayor, fijándote siempre en la fecha de vencimiento. Muchas veces este tipo de táctica resulta muy beneficiosa.

Cupones y descuentos: aunque suene atractivo, también puede ser algo delicado. Fíjate en las promociones que hacen los supermercados, y sobre todo, al momento de usar cupones, compra lo que realmente necesitas. De nada valdrá tener alimentos almacenados en casa, que nadie comerá, o que terminarán en la basura.

Planificación: haz tu lista de compras en casa, fíjate en lo que es realmente necesario, y un truco infalible: come antes de salir a hacer mercado. Así evitarás antojarte de cualquier cosa que te resulte atractiva.

Servicios móviles y de Internet

El acceso a Internet y cubrir los gastos de los servicios de los móviles representan también un gasto importante, sin embargo, ajustar tarifas o hacer algunos cambios, pueden ayudarte.

Revisa tu plan: algunas personas contratan servicios de telefonía móvil o de Internet con precios muy elevados y de los que además no aprovechan todo su potencial. Fíjate si se ajusta a tus necesidades, si solo usas Whatsapp, estás en Twitter o Instagram, de nada vale tener una conexión de alta velocidad. Otros planes, más económicos, pueden servirte.

Paga solo lo que usas: no te conviertas en acumulador de servicios que no ves, escuchas, ni usas, como suscripciones a YouTube, Netflix, entre otros. Estos pequeños gastos cuando los sumas, terminan convirtiéndose en una cifra importante al año. Analiza los servicios que realmente usas, y decide.

Recuerda que hacer la diferencia está en tus manos, y que ahorrar no siempre será sinónimo de sacrificio. Con pequeños cambios en tus hábitos de consumo, podrás sumar más de lo que hoy estás restando a tu bolsillo o cuenta bancaria.