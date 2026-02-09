Los Knicks vapulean a los Celtics y le arrebatan en segundo lugar en el Este

Publicado por Israel Duro 9 de febrero, 2026

Los New York Knicks arrollaron el domingo a los Boston Celtics por 111-89 para arrebatarles el segundo lugar de la Conferencia Este de la NBA. Otro protagonista de la noche fue el veterano Kawhi Leonard, quien se desbordó con 41 puntos en la victoria de Los Angeles Clippers.

Con 31 puntos y ocho asistencias de su figura, Jalen Brunson, los Knicks fueron muy superiores a los Celtics en el TD Garden, en Boston, para subirse al segundo lugar en el Este. Ambos equipos tienen ahora el mismo récord de 34 victorias y 19 derrotas, lejos de los líderes de la conferencia, los Detroit Pistons, que tienen marca de 38-13.

En los Knicks debutó el puertorriqueño José Alvarado, que cumplió su sueño de defender al quinteto neoyorquino. El boricua, de 27 años, llegó a los Knicks proveniente de los New Orleans Pelicans a mitad de semana.

"Solamente tratamos de ganar partidos", dijo Alvarado, que aportó 12 puntos en 25 minutos en cancha, en declaraciones recogidas por AFP. "Todos me han recibido con brazos abiertos. Estar en un equipo que está peleando por el campeonato es algo especial".

Jaylen Brown anotó 26 puntos para los Celtics, mientras que Baylor Scheierman estableció una nueva marca personal con 13 rebotes.

Espectacular Leonard

En el cierre de la jornada, Kawhi Leonard anotó 41 puntos en la victoria 115-96 de los Angeles Clippers sobre los Minnesota Timberwolves de visita en el Target Center, en Mineápolis. Leonard, dos veces campeón de la NBA, tomó un rol protagonista con 30 lanzamientos para alcanzar su tercer partido de 40 puntos en la presente campaña.

"Solamente fui agresivo", destacó Leonard. "Mis compañeros confían en mí y cada vez que toco la pelota trato de ayudar al equipo". Con este triunfo, los Clippers ascienden a la novena posición en la Conferencia Oeste con récord de 25-27.

Los Timberwolves, por su parte, están sextos en el Oeste con 32 victorias y 22 derrotas.

Miami 'fríe' a los Wizards

Miami Heat derrotó 132-101 a los Washington Wizards con una brillante actuación del novato Kasparas Jakucionis, que anotó 22 puntos, con seis asistencias y tres rebotes. Jakucionis, de 19 años y ex Real Madrid, estableció una nueva marca personal en puntos.

"Siempre trato de dar mi mejor esfuerzo", comentó el jugador lituano. "En ataque intento aprovechar las oportunidades y controlar lo que puedo".

Bam Adebayo también aportó 22 puntos para el Heat, mientras que el joven promesa Kel’el Ware completó un doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes.

Barnes lidera a los Raptors

Los Toronto Raptors sumaron su segunda victoria consecutiva al vencer 122-104 a los Indiana Pacers en el Scotiabank Arena, en Toronto. Scottie Barnes marcó el camino de la victoria de los canadienses con un monumental doble-doble de 25 puntos y 14 rebotes.

Barnes, de 24 años, alcanza la marca de los 14 rebotes por tercera ocasión en la temporada. "Hemos cumplido con lo que el partido necesitaba", dijo. "Necesitábamos conseguir algunos bloqueos y aprovechar en transición".

Toronto mejora su récord a 32-22 y se acerca a los Cleveland Cavaliers en la lucha por el cuarto lugar del Este. Por su parte, los Pacers sufren su cuarta derrota consecutiva y apenas han ganado tres de sus 25 partidos en la carretera.