Los Pistons arruinan el cumpleaños de LeBron

Publicado por Víctor Mendoza 31 de diciembre, 2025

Los Detroit Pistons arruinaron la celebración del natalicio de LeBron James al derrotar 128-106 a Los Angeles Lakers en el Crytom.com Arena en Los Ángeles, California. Los de Detroit reafirmaron su liderato en la Conferencia Este de la NBA desde la pintura, donde lograron anotar 74 de los 128 puntos.

Los Lakers volvieron a ofrecer otra decepcionante actuación, lo que aumenta las dudas de sus fans sobre la fiabilidad y las posibilidades reales de su franquicia. Luka Doncic anotó 30 puntos pero con una pobre efectividad desde la cancha, conectando nueve de sus 22 intentos.

LeBron, que cumplía 41 años, disputó 32 minutos en los que anotó 17 puntos pero no estuvo fino con el balón, registrando cinco malas entregas. La nota positiva para la familia James fue la participación de Bronny, hijo mayor del cuatro veces campeón de la NBA, quien ingresó para disputar los minutos finales con el partido decidido, y logró dos asistencias.

Un triple del novato Edgecombe da la victoria a los Sixers en el último suspiro

Un lanzamiento de tres puntos de VJ Edgecombe con dos segundos en el reloj definió el partido a favor de los Sixers, en lo que se convirtió en un clásico de mitad de temporada frente a los Grizzlies en el FedEx Forum (Memphis).

Edgecombe, de 20 años y en su primera temporada en la NBA, disputó 41 minutos en los que conectó con cinco triples para 25 puntos.

"Me siento muy contento con la confianza de mis compañeros", dijo Edgecombe en declaraciones recogidas por AFP. "Me dijeron que saliera a marcar la diferencia en esa jugada y eso es lo que pude hacer. "Sabemos lo que somos, debemos seguir mejorando, esta es una gran victoria frente a un buen equipo".

La victoria, sin embargo, no fue sólo cuestión de ese último lanzamiento. Los Philadelphia 76ers rompieron una racha de tres derrotas consecutivas gracias al espectacular encuentro de Joel Embiid y Tyrese Makey, quienes fueron los máximos anotadores con 34 puntos. Embiid terminó con un doble-doble de 34 puntos y 10 rebotes mientras que Maxey lo hizo con 34 puntos y 12 asistencias.

Por los Grizzlies, el escolta Ja Morant tuvo su mejor noche de la temporada con 40 puntos anotando en 16 de sus 22 intentos desde la cancha.

Los Celtics vuelven a triunfar fuera de casa

Los Boston Celtics cierran el mes de diciembre con una racha de nueve triunfos, cinco en condición de visitante, y tres derrotas al imponerse 129-119 sobre los Utah Jazz en el Delta Center (Salt Lake City).

Jaylen Brown completó un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes mientras que Derrick White sumó 27 puntos y siete bloqueos, superando las seis tapas de marzo del 2019 frente a los San Antonio Spurs.

"Los partidos fuera de casa son complicados", indicó White. "Fue una noche complicada desde la línea de tres pero encontramos la forma de salir adelante. Solamente trato de ayudarnos a ganar, siete bloqueos es algo extraño, no sé qué decir al respecto", agregó entre risas.

Utah alcanzó a tener una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto pero terminó permitiendo 40 puntos en el tercero, un momento clave del cotejo para los visitantes.

Boston llegó a 20 triunfos en la temporada y se mantiene en el tercer lugar de la Conferencia Este a 4.5 juegos de diferencia de los líderes, Detroit Pistons.