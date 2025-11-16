Doncic majestuoso en victoria de los Lakers sobre los Bucks en la NBA

Portis, de los Bucks, y Doncic, de los Lakers, disputan un balón AP / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 16 de noviembre, 2025

Con una soberbia actuación de Luka Doncic y la segunda titularidad de Bronny James en su carrera, Los Ángeles Lakers se impusieron el sábado 119-95 a los Milwaukee Bucks en la NBA. Además, los Thunder firmaron su quinta victoria consecutiva tras su única derrota de la temporada, confirmando que son el equipo más sólido de la Liga.

El astro esloveno anotó 41 puntos, tomó nueve rebotes y repartió seis asistencias y con Bronny James en el quinteto inicial consiguieron una cómoda victoria sobre los Bucks que los mantiene en la pelea por los primeros lugares.

El hijo de LeBron James, de 20 años, jugó por segunda vez en su carrera de titular y por primera ocasión en la presente temporada. Disputó 10 minutos en los que completó un robo y una asistencia, pero falló sus únicos dos intentos desde la cancha.

El de este sábado fue el décimo triunfo de la temporada para los Lakers, que han disputado 10 de sus 15 partidos en condición de visitante y marchan cuartos en la Conferencia Oeste.

La deslucida actuación de Milwaukee no afectó el estupendo inicio de temporada del griego Giannis Antetokounmpo, quien terminó el partido con 32 puntos, 10 rebotes y una efectividad del 60% (9/15).

Nueva exhibición de poderío de Oklahoma

Los vigentes campeones volvieron a demostrar que son el equipo a batir esta temporada tras derrotar con contundencia (109-96) a los Charlotte Hornets. Con este resultado, consolida su liderato en la Conferencia Oeste con dos juegos de ventaja sobre los Denver Nuggets, con un registro de 13 victorias por una única derrota.

Shai Gilgeous-Alexander, principal figura del Thunder y Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada anterior, anotó 33 puntos, dio siete asistencias y capturó cuatro rebotes en 29 minutos en el Spectrum Center (Charlotte). El canadiense ha superado los 30 puntos en 12 de sus 14 presentaciones esta temporada.

Oklahoma City estuvo abajo hasta por seis puntos en la primera parte, pero un inicio arrollador del tercer cuarto le permitió abrir una ventaja de 22 unidades. El ala-pívot Chet Holmgren fue el segundo mejor anotador, con 25 puntos, mientras que el centro Isaiah Hartenstein completó un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes.

"Tomamos orgullo de nuestro trabajo en defensa", dijo Holmgren en declaraciones recogidas por AFP. "Cuando hacemos nuestro trabajo en la zona defensiva es muy difícil que perdamos".

Remontada de los Cavs ante los Grizzlies

Los Cleveland Cavaliers anotaron 32 puntos en el cuarto período y vencieron 108-100 a los Memphis Grizzlies en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio.

El escolta de origen panameño Donovan Mitchell terminó con 30 puntos para ser el máximo anotador de los Cavs, mientras que Evan Mobley aportó un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes.

"Hemos demostrado que podemos ser agresivos”, dijo Mitchell al finalizar el partido. "Podemos lograr lo que queremos cuando tenemos esa mentalidad, especialmente en la recta final" del partido.