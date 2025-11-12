Kai Trump, preparada para su debut en el LPGA Tour

Kai Trump, durante la rueda de prensa previa a su debut en el LPGA Tour Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 12 de noviembre, 2025

Máxima expectación en el circuito profesional americano del golf femenino. Kai Trump, nieta del presidente Donald Trump, hará su debut oficial en el LPGA Tour, participando en el torneo The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican (Belleair, Florida).

Trump, de 18 años, comenzará su andadura como jugadora profesional este jueves 13 de noviembre, en un campeonato que acabará el 16 de noviembre.

"Solo voy a salir ahí fuera, divertirme y ver cómo va. Sinceramente, voy a sacar mucho provecho de ello: jugar con los mejores jugadores, va a ser genial estar dentro del campo con ellos, jugando con ellos", dijo Trump en la rueda de prensa previa a su debut en el LPGA Tour.

Concretamente, el tee-time (hora reservada para iniciar el juego) de la nieta del presidente está previsto para las 12:32 pm ET, comenzando al mismo tiempo que las jugadoras Olivia Cowan y Hinako Shibuno.

La pasión por este deporte le viene de familia. Principalmente de su abuelo paterno, a quien se le ha visto en numerosos torneos y posee complejos de golf. Ahora, la hija mayor de Donald Trump Jr. y Vanessa Haydon -actual pareja del exjugador Tiger Woods- tiene la oportunidad de comenzar su trayectoria profesional.