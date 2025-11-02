Los kenianos Kipruto y Obiri se imponen en el maratón de Nueva York

Publicado por Israel Duro 2 de noviembre, 2025

Los kenianos Benson Kipruto y Hellen Obiri se impusieron en las categorías masculina y femenina, respectivamente, del maratón de Nueva York. Obiri, que ya había ganado la prueba en 2023, protagonizó un espectacular sprint para hacerse con la victoria, estableciendo un nuevo récord del circuito.

De hecho, las tres primeras clasificadas corrieron por debajo de la mejor marca registrada hasta la fecha en la prueba. Obiri, ganadora en Nueva York en 2023, se distanció de su compatriota Sharon Lokedi a falta de poco menos de un kilómetro para la meta, y cruzó la línea en dos horas, 19 minutos y 51 segundos.

El tiempo de Obiri pulverizó el récord del circuito de 2 horas, 22 minutos y 31 segundos, vigente durante 22 años, establecido por la también keniana Margaret Okayo en 2003. Lokedi, ganadora en Nueva York en 2022, finalizó segunda con un tiempo de 2:20:07, mientras que la ganadora del año anterior, Sheila Chepkirui, fue tercera con 2:20:24.

Final de infarto en la categoría masculina

En categoría masculina, el keniano Kipruto superó por apenas centésimas de segundo a su compatriota Alexander Mutiso, el final más ajustado en la historia del Maratón de Nueva York.

Un emocionante duelo en condiciones perfectas vio cómo Mutiso casi alcanzaba a Kipruto con un último esfuerzo en los metros finales. El ganador cruzó la meta en dos horas, ocho minutos y nueve segundos, con su compatriota Mutiso a tan solo 16 centésimas de segundo.