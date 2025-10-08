UFC: Conor McGregor, suspendido 18 meses por faltar a controles antidopaje

Publicado por Virginia Martínez 8 de octubre, 2025

Conor McGregor, estrella de las artes marciales mixtas, recibió una suspensión de 18 meses tras no presentarse a tres pruebas de detección de drogas en un periodo de un año, informaron este martes las autoridades antidopaje.

La agencia Combat Sports Anti-Doping (CSAD) estableció el inicio de la suspensión desde septiembre de 2024, por lo que el controvertido luchador irlandés de 37 años podrá volver a pelear el 20 de marzo de 2026.

En un principio lo había castigado con dos años de sanción.

McGregor, excampeón de peso pluma y peso ligero del Ultimate Fighting Championship (UFC), aceptó la suspensión, indicó CSAD en un comunicado.

La entidad afirma que el irlandés, uno de los luchadores más populares y rentables de la UFC, no reportó su ubicación para las pruebas del 13 de junio ni del 19 y el 20 de septiembre de 2024, e incumplió con ello los protocolos antidopaje de "localización".

La agencia afirmó que el luchador cooperó con la investigación, aceptó la responsabilidad y proporcionó información para explicar su ausencia en las pruebas.

La ventana de suspensión le permitirá a McGregor estar disponible para el esperado evento de la UFC del 14 de junio de 2026 en la Casa Blanca, día del cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump.

El director ejecutivo de la UFC y aliado cercano de Trump, Dana White, dijo el sábado que aún no se ha negociado la presencia de ningún peleador para esa cita.