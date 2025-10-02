Conor McGregor confirmó que peleará en la velada de la UFC en la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 2 de octubre, 2025

Conor McGregor confirmó que peleará en el evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en la Casa Blanca por los 250 años de los Estados Unidos. El peleador de artes marciales mixtas irlandés se refirió a la velada en diálogo con Sean Hannity para Fox News.

Dana White, presidente de la UFC, confirmó a mediados de agosto la realización de una velada el 4 de julio de 2026. A falta de algunos detalles a definir con Donald Trump, White afirmó que el evento "se va a celebrar" en la Casa Blanca.

La velada de MMA formará parte del programa de festejos por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, firmada en 1776. De acuerdo con las autoridades, se irán publicando más detalles a medida que se acerque el evento.

Consultado al respecto por Hannity, McGregor, cuya última pelea oficial fue en julio del 2021, reveló que su participación es un trato "cerrado, firmado y entregado".

"Ahora mismo, faltan ocho meses. Hay que ajustar algunas cosas, cerrar algunos proyectos empresariales y luego aislarme en el campo de entrenamiento para prepararme y ofrecer un espectáculo increíble al pueblo estadounidense en celebración de su gran aniversario, 250 años de independencia, y rezo para que esto pueda encender el apoyo al pueblo de Irlanda", añadió el peleador.

Acto seguido, el presentador de Fox News le preguntó al irlandés si había conversado sobre el evento con White, quien recientemente fue nombrado como miembro de la junta directiva de Meta.

"Dana y yo estamos en constante comunicación. Hemos hecho negocios increíbles juntos. Soy el luchador que más ingresos ha generado de todos los tiempos en la Ultimate Fighting Championship. Acaban de firmar un acuerdo impresionante con Paramount para pasar a la televisión por cable. El acuerdo es por 7.700 millones de dólares. Me encanta. Listos para rockear", continuó McGregor.

El peleador se refirió al acuerdo que le dará a CBS y a Paramount+ los derechos para transmitir y ofrecer online las peleas de artes marciales mixtas. Se firmó en agosto de este año.