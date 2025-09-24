MLB: el panameño José Caballero sella boleto de los Yankees a la postemporada

Publicado por Víctor Mendoza 24 de septiembre, 2025

Los Yankees de Nueva York vencieron 3x2 a los Medias Blancas de Chicago este martes y se clasificaron a la postemporada en las Grandes Ligas, gracias al panameño José Caballero que impulsó la carrera de la victoria con un elevado al jardín central.

Caballero, de 29 años, llegó al plato con hombres en primera y segunda con dos outs cuando puso en juego la pelota, justo enfrente de Michael Taylor en el jardín central, el lanzamiento del estadounidense fue tardío y Aaron Judge anotó la carrera de la victoria.

El de Las Tablas, Panamá, entra en la historia como el jugador que aseguró la clasificación número 60 de los Yankees a los playoffs.

Los 27 veces ganadores de la Serie Mundial clasifican a la postemporada por octava ocasión en la última década.

El equipo comandado por Aaron Judge busca romper una sequía de títulos de 16 años, la última vez que los Yankees se coronaron en la Serie Mundial fue en 2009, cuando vencieron 4-2 a los Filis de Filadelfia.

La victoria de este martes le permite a los Mulos asegurar un cupo de comodín pero se mantienen con posibilidades de ganar la división Este de la Liga Americana, que actualmente es liderada por los Azulejos de Toronto con un juego de ventaja.

Sus vecinos de la Gran Manzana, los Mets, lograron su mayor remontada de la temporada al imponerse 9x7 a los Cachorros de Chicago luego de estar abajo por cinco carreras en la segunda entrada.

Un jonrón de dos carreras del venezolano Francisco Álvarez en la octava entrada marcó la diferencia para el equipo neoyorquino.

Álvarez, de 23 años, llega a diez jonrones y 30 carreras impulsadas en 72 partidos en 2025.

Los Mets tienen una ventaja de un juego sobre los Rojos de Cincinnati y los Diamondbacks de Arizona en la lucha por el último cupo de clasificación en la Liga Nacional.

Los Medias Rojas siguen peleando

Por otra parte, los Medias Rojas de Boston logran mantenerse en uno de los dos últimos cupos de clasificación por la vía del comodín en la Liga Americana al derrotar 4x1 a los Azulejos de Toronto.

El venezolano Carlos Narváez impulsó dos carreras con un doble al jardín central en la parte alta de la sexta entrada.

Con un noveno inning sin hits y sin carreras, el cubano Aroldis Chapman logró su salvamento 32 de la temporada.

Por su parte, los Marineros de Seattle aseguraron su lugar en los playoffs al derrotar 4x3 a los Rockies de Colorado.

De momento han asegurado un cupo por vía del comodín y requieren de dos victorias en los que resta de la temporada para ganar el título divisional.

Josh Naylor fue la gran figura de Seattle al impulsar tres carreras con un doble en la parte baja de la octava entrada.

El mexicano Andrés Muñoz registró dos ponches en la novena entrada en su salvamento 38 de la temporada para los Marineros.

Diamondbacks de Arizona también triunfaron Los Diamondbacks de Arizona remontaron luego de estar abajo por cuatro carreras para vencer finalmente 5x4 a los Dodgers de Los Ángeles.

El dominicano Geraldo Perdomo impulsó la carrera decisiva para la tercera victoria consecutiva de Arizona.

La victoria mantiene a los Diamondbacks a un juego del último cupo de clasificación igualado con Cincinnati.