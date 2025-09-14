Mexicano Alejandro Kirk sella triunfo de Azulejos sobre Orioles

Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Orioles de Baltimore.Captura de Pantalla / SPORTSNET

Publicado por Víctor Mendoza 13 de septiembre, 2025

(AFP) Los Azulejos de Toronto se impusieron 5x4 sobre los Orioles de Baltimore este sábado en el Rogers Centre, en un juego en que el mexicano Alejandro Kirk impulsó la carrera de la victoria con un out de sacrificio en la novena entrada.

Kirk, de 26 años y en su sexta temporada con Toronto, llegó a 67 carreras impulsadas en la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

"Somos un buen equipo y queremos seguir luchando hasta el final", valoró el mexicano al término del juego en la ciudad canadiense.

"Quiero cada oportunidad como bateador emergente, nos estamos preparando antes y durante el partido y es bueno ver que cada uno de nosotros quiere cumplir con sus responsabilidades", agregó.

El cuadro canadiense remontó en la novena entrada después de estar abajo por dos carreras y firmó su triunfo 45 de la campaña viniendo de atrás, el mejor registro de las Grandes Ligas.

Con un récord de 86 victorias y 62 derrotas, los Azulejos se mantienen en el primer lugar de la división Este en la Liga Americana.

Por otro lado, en un duelo directo en la lucha por el comodín en la Liga Nacional, los Rangers de Texas anotaron una carrera en la novena entrada para imponerse 4x3 sobre los Mets de Nueva York.

El puertorriqueño Edwin Díaz (6-3) ingresó al relevo y permitió dos carreras, en un encuentro en que sufrió su tercera derrota de la temporada.

Los Metropolitanos encajaron su octava derrota consecutiva y ponen en riesgo su posición en puestos de postemporada.

En tanto, los Yankees de Nueva York derrotaron 5x3 a los Medias Rojas de Boston en el segundo partido de la serie.

Jazz Chisholm Jr. fue la figura del encuentro con tres carreras impulsadas, incluido su jonrón 29 del actual curso.

Los Bombarderos del Bronx lograron su tercer triunfo consecutivo y se mantienen en la punta de la tabla por el comodín en la Liga Americana.