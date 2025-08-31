MLS: el Uruguayo Bruno Damiani anota en el triunfo de Philadelphia para clasificar a los Playoffs

Publicado por Carlos Dominguez 31 de agosto, 2025

(AFP) Philadelphia Union se impuso 1-0 sobre el FC Cincinnati este sábado en el TQL Stadium de Cincinnati en la jornada 31 de la liga estadounidense de MLS, con un tanto del uruguayo Bruno Damiani.

Damiani, de 23 años, anticipó la marca del internacional Matt Miazga y con remate picado de cabeza anotó el gol de la victoria.

Este triunfo combinado con el empate sin goles entre Columbus Crew y New York Red Bulls, le permitió a Philadelphia Union asegurar la clasificación a los Playoffs de la MLS.

Es el segundo equipo en lograrlo luego de que San Diego clasificara en la Jornada 30 y el primero de la Conferencia Este.

Además, el Union extendió a cinco la ventaja en el liderato del Este con 57 puntos sobre Cincinnati y sin importar el resultado de San Diego, seguirá siendo líder en la tabla por el Supporters' Shield.

El DC United se impone ante el New York City FC

En otro resultado, el brasileño Gabriel Pirani anotó el gol de la victoria 2-1 para DC United en su visita al New York City FC.

Los capitalinos rompieron una racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

DC United, ya eliminado de los Playoffs, propinó un golpe duro al cuadro neoyorquino que se ubica en la octava posición con 44 puntos.

Charlotte FC deja en el terreno al New England Revolution

Por otra parte, Idan Toklomati se convirtió en la gran figura en la victoria 2-1 del Charlotte FC sobre el New England Revolution al anotar el gol decisivo al minuto 87.

Toklomati, de 21 años y en su segunda temporada con Charlotte, suma ocho goles en la temporada 2025.

Charlotte extendió a nueve la racha de partidos sin conocer la derrota, incluidas ocho victorias consecutivas que le permitirán alcanzar tan alto como el tercer lugar del Este con 50 puntos.

Empate entre el Toronto FC y el Montreal CF

En un duelo canadiense, el Toronto FC y el Montreal CF empataron 1-1, un resultado que deja al margen de la lucha por los Playoffs al Montreal.

Atlanta vence a Nashville

Atlanta United derrotó 0-1 a Nashville en su primera victoria en el torneo de liga desde el 28 de mayo.

El venezolano Ronald Hernández anotó el único gol del partido con un remate de cabeza luego de una jugada a balón detenido.

Minnesota empata con los Portland Timbers

Minnesota United empató 1-1 en condición de local frente a los Portland Timbers y clasificó a los Playoffs de la MLS.

El argentino Nicolás Romero anotó en propia portería al minuto 79, mientras que Robin Lod anotó el empate para los 'Loons' a cinco minutos del final.

La fórmula de la clasificación para Minnesota fue el empate ante Portland y la derrota 4-2 de Colorado Rapids frente a Sporting Kansas City.

La jornada de la MLS culminará el domingo cuando LAFC, en el debut de Son Heung-min en casa, reciba la visita del San Diego FC.