China sanciona a 10 empresas estadounidenses por estar en la lista negra del Pentágono

Publicado por Williams Perdomo 22 de junio, 2026

China impuso controles a las exportaciones de 10 empresas estadounidenses dedicadas a la defensa y a la extracción de tierras raras en respuesta a la lista negra de empresas chinas elaborada por Washington, según informó Pekín el lunes.

Esta decisión se produce un mes después de que el presidente Donald Trump visitara Pekín, en un intento por estabilizar las tensas relaciones durante las conversaciones con su homólogo chino Xi Jinping.

Aunque los países acordaron trabajar para reducir los aranceles, las relaciones se han puesto a prueba desde entonces, ya que ambas partes obstaculizan a la otra en tecnología y defensa.

Este mes, Washington publicó una nueva lista negra con 80 empresas y sus filiales que, según afirma, prestan ayuda al ejército chino.

Esto provocó la incorporación de gigantes tecnológicos como Alibaba y Baidu, así como del gigante de los vehículos eléctricos BYD, lo que llevó a Pekín a amenazar con represalias.

Los nuevos controles a las exportaciones de China se producen "en respuesta al acto atroz del gobierno estadounidense de ampliar su denominada 'lista de empresas militares chinas'", declaró el Ministerio de Comercio en un comunicado, añadiendo que la medida también busca "salvaguardar la seguridad nacional".

Entre las 10 entidades se encuentran Aveox, que tiene contratos de defensa aeroespacial con el ejército estadounidense, y Oshkosh Defense, que produce flotas de vehículos militares.

También incluye a los productores estadounidenses de tierras raras MP Materials y USA Rare Earth.

El Ministerio de Comercio de China ha prohibido a los exportadores suministrar artículos de doble uso a las entidades incluidas en la lista, y ha añadido que "cualquier actividad de exportación relevante que se esté llevando a cabo actualmente debe cesar de inmediato".

La prohibición también se aplica a "organizaciones o personas en cualquier país o región... que transfieran o proporcionen artículos de doble uso originarios de China a dichas entidades", indicó.

El Ministerio de Finanzas de China anunció simultáneamente la prohibición a los organismos que participan en la contratación pública de adquirir productos fabricados por 46 empresas estadounidenses, entre ellas Lockheed Martin, Raytheon y la división de defensa de Boeing.

También figuraban en la lista divisiones de General Dynamics y Anduril Industries, importantes contratistas militares estadounidenses, y varias empresas aeroespaciales.

Según un comunicado del Ministerio de Finanzas, las empresas con inversiones estadounidenses que operan en China quedan excluidas, y las medidas entrarán en vigor a partir del lunes.

El Ministerio de Comercio de China ya había sancionado a varias de esas empresas y a sus filiales, tanto en 2024 como en 2025, por la venta de armas estadounidenses a Taiwán.

Taipéi depende en gran medida del apoyo de Washington para contrarrestar la creciente presión de Pekín, que reclama Taiwán como parte de su territorio y no ha descartado tomarlo por la fuerza.