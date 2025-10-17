El régimen cubano censura un homenaje a Celia Cruz por su centenario

Publicado por Diane Hernández 17 de octubre, 2025

Las autoridades culturales del régimen de Cuba cancelaron un homenaje a Celia Cruz, la legendaria 'Reina de la Salsa', que debía celebrarse el próximo 19 de octubre en la Fábrica de Arte Cubano (FAC), en La Habana, con motivo del centenario de su nacimiento.

El espectáculo, organizado por el grupo Teatro El Público bajo la dirección del Premio Nacional de Teatro 2015, Carlos Díaz, formaba parte de las celebraciones mundiales por los 100 años de la artista (1925–2003), reconocida como una de las voces más universales de la música cubana.

El Centro Nacional de Música Popular, adscrito al Ministerio de Cultura del régimen, informó escuetamente en su página de Facebook que "la presentación del grupo Teatro El Público, prevista para este domingo 19 a las 8:30 p.m. en la Nave 3 de Fábrica de Arte Cubano, no se realizará", sin ofrecer razones ni mencionar el nombre de Celia Cruz.

El elenco del espectáculo incluía a reconocidos artistas de la isla, como Estrellita, Lucho Calzadilla, Freddy Maragoto, Roberto Romero, Georbis Martínez, Danielito Tri-Tri, Brian Pérez y Chai Deivis Torres, con textos y asesoría musical de Norge Espinosa Mendoza y la colaboración de La Mansión Castillo.

El actor Daniel Triana (Danielito Tri-Tri), uno de los participantes, denunció en redes sociales: "Censurado el espectáculo homenaje a Celia, gracias a los mismos de siempre", junto a la nota oficial.

Denuncias de censura y presiones a artistas

La medida provocó una ola de críticas y denuncias de censura tanto en Cuba como en el exilio. La productora e historiadora musical Rosa Marquetti, autora de los libros Celia en Cuba (1925-1962) y Celia en el mundo (1962-2003), calificó la decisión como "un nuevo capítulo de la censura cultural en Cuba".

"Algunos de los implicados en esta sentida iniciativa, tras días de ensayos y trabajo, cuentan incidentes de citaciones personales, órdenes inapelables y amenazas anticipando consecuencias negativas para quienes se atrevan a la desobediencia", escribió Marquetti en su cuenta de Facebook.

La especialista también calificó de "errático y temeroso" el comunicado del Centro Nacional de Música Popular, al que definió como "un ente burocrático que nada tiene que ver con las artes escénicas". Según Marquetti, el anuncio "transparenta el miedo y la premura con que fue escrito" y refleja "la venganza, la maldad y la soberbia que siguen siendo sustentos de la política cultural en Cuba".

En una reflexión más amplia, Marquetti apuntó: "Llevan 60 años temiéndole a esa voz, temblando de miedo con solo pronunciar o escribir su nombre, aterrados de su extraordinario poder de convocatoria, sabiendo bien que su grito de Azúcar! y su alegría arrastran y convencen mucho más que la amargura y la negatividad kármica con que imponen órdenes, reparten manotazos y amenazan con lo único que tienen: la fuerza del poder fáctico."

La historiadora musical subrayó que "nunca ningún músico cantó tanto a Cuba como Celia Cruz", recordando que "el nombre de Cuba brilló, bailó y gozó en su voz como con nadie, en todo el mundo".

El actor Freddy Maragoto, también integrante de Teatro El Público, expresó: "De todas maneras ella siempre regresa, porque para hablar de la música cubana hay que contar con Celia Cruz".

Silencio oficial y homenajes internacionales a la 'Guarachera de Cuba'

Mientras el régimen cubano mantiene silencio absoluto sobre la efeméride, los homenajes internacionales se multiplican. En Estados Unidos, Los Ángeles declaró el 17 de octubre como Día de Celia Cruz, mientras que el Leon Medical Centers de Florida exhibe una muestra itinerante con objetos personales de la artista.

Además, la emisora satelital SiriusXM lanzó el canal ¡Celia Cruz AZÚCAR!, que durante un año rendirá tributo a la vida y legado de la 'Guarachera de Cuba'.

En 2024, Celia Cruz se convirtió en la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda estadounidense, un reconocimiento que reafirmó su impacto cultural global. Calles con su nombre, muñecas Barbie inspiradas en su figura, cientos de eventos, conciertos y reconocimientos para recordarla, son otras de las actividades que durante el último año en todo el mundo han distinguido a la cantante cubana.

Sin embargo Cuba, la tierra que la vio nacer y a la que nunca pudo regresar, ha clausurado el único evento planificado para su centenario. Las autoridades del régimen de La Habana no han comentado el hecho.

A más de dos décadas de su muerte, Celia Cruz sigue siendo símbolo de identidad y orgullo para millones de cubanos, dentro y fuera de la isla. Su voz —prohibida oficialmente durante años— continúa siendo un puente de memoria, resistencia y cultura que ni el silencio institucional ha logrado apagar.