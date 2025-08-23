Intel, el mayor fabricante de chips, acuerda venderle el 10% de sus acciones al Gobierno de EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump anunció este viernes que el gigante tecnológico Intel acordó otorgarle al Gobierno de los Estados Unidos una participación del 10% en la empresa. “Es un Gran Honor para mí informar que Estados Unidos de América ahora posee y controla plenamente el 10% de INTEL, una Gran Compañía Estadounidense que tiene un futuro aún más increíble. Negocié este Acuerdo con Lip-Bu Tan, el Muy Respetado Director Ejecutivo de la Compañía”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, poco después de comentárselo a los reporteros.

De igual forma, el líder republicano detalló en su red social que “Estados Unidos no pagó nada por estas Acciones, y actualmente están valoradas en aproximadamente 11 mil millones de dólares. Este es un gran Acuerdo para Estados Unidos y, también, un gran Acuerdo para INTEL. La construcción de Semiconductores y Chips de última generación, que es lo que hace INTEL, es fundamental para el futuro de nuestra Nación. ¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ! Gracias por su atención a este asunto.”

“No podemos depender de Taiwán”

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, comentó este martes que la Administración Trump estaba evaluando tomar una participación en Intel mediante el uso de fondos previamente asignados. Lutnick sugirió que parte de las razones por las que la Casa Blanca estaba tan interesada en adquirir una participación significativa en el fabricante estadounidense de chips era la posibilidad de que dicha acción pudiera eventualmente facilitar el traslado de buena parte de su producción de chips al país.

“No podemos depender de Taiwán, que está a 9,500 millas de nosotros y a solo 80 millas de China. No se puede tener el 99% de los chips de última generación fabricados en Taiwán. Queremos producirlos aquí. Uno de esos aspectos es que sería ideal que Intel fuera capaz de fabricar un nodo estadounidense o un transistor estadounidense, impulsando eso en América”, comentó Lutnick durante una entrevista en CNBC, en la que añadió que Trump cree firmemente que “Estados Unidos debe obtener el beneficio de la negociación” con esos fondos.