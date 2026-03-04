La CIA arma a las milicias kurdas de Irán para alentar un levantamiento contra el régimen

Published by Luis Francisco Orozco 3 de marzo, 2026

La cadena CNN reveló este martes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estaría desarrollando un plan por parte de la Administración del presidente Donald Trump para suministrar armas a combatientes kurdos con el objetivo de provocar levantamiento popular dentro de Irán y así generar más presión al régimen teocrático. El medio señaló que, de acuerdo con varias personas familiarizadas con las deliberaciones internas, funcionarios dentro del gobierno estadounidense han estado manteniendo conversaciones con facciones de la oposición iraní, así como con líderes kurdos radicados en Irak, sobre la posibilidad de brindar asistencia militar.

De acuerdo con lo revelado por CNN, el mismo día en que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán empezó a lanzar ataques contra posiciones tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei por parte de los Estados Unidos e Israel, Trump sostuvo una conversación telefónica con Mustafa Hijri, quien es el líder del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI). Dicha decisión no parecería haber sido casual, tomando en cuenta que existen numerosas facciones kurdas armadas opuestas al régimen iraní, las cuales mantienen miles de combatientes posicionados a lo largo de la frontera entre Irak e Irán, operando en gran medida desde la región autónoma del Kurdistán iraquí.

Las milicias kurdas podrían ejecutar una campaña terrestre en los próximos días

La cadena detalló que un alto funcionario kurdo les aseguró que los combatientes se estarían preparando para ejecutar una campaña terrestre en el oeste del país persa en los próximos días. A pesar de que la persona explicó que podrían tener altas probabilidades de triunfar en su operación, también señaló que dichas milicias estarían esperando contar con el respaldo no solamente de la Administración Trump, sino también del Gobierno israelí.

Según indicó el medio Axios, el movimiento para equipar a las facciones kurdas iraníes requeriría la cooperación de las autoridades kurdas iraquíes, ya que las armas probablemente tendrían que transitar por su territorio y utilizar zonas de despliegue en el Kurdistán iraquí. Una fuente familiarizada con la estrategia señaló que los planificadores contemplan que las fuerzas kurdas enfrenten directamente a las unidades de seguridad iraníes, manteniéndolas ocupadas y reduciendo así la probabilidad de que civiles desarmados en las principales ciudades enfrenten represiones mortales similares a las ocurridas durante los disturbios de enero.

Por su parte, otro funcionario de la Administración Trump le sugirió a CNN que la participación kurda podría tensar la capacidad militar del régimen iraní al obligarlo a desviar recursos en múltiples frentes. Otras propuestas bajo consideración incluyen si los combatientes kurdos podrían tomar y mantener territorio en el norte de la nación persa, estableciendo potencialmente una zona de amortiguamiento que beneficie a Israel.