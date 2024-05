Bidenomics 2.0, ¿el desastre final?

Bidenomics se ha convertido, pese al intento de su protagonista de darle una vuelta a su sentido, en una de las palabras clave para las próximas elecciones presidenciales. Una de las principales ventajas de Donald Trump frente a Joe Biden es precisamente la economía, así como la seguridad y la gestión migratoria. Sin embargo, y pese a la ventaja del republicano, las encuestas siguen igualadas. Surge pues una pregunta inevitable, ante la posibilidad de un segundo mandato del demócrata, con más carga ideológica y más radical: ¿podría soportarlo la economía del país?

No es una pregunta baladí. Es cierto que Biden tomó las riendas del país en medio de la grave crisis provocada por la pandemia, pero sus actuaciones en materia económica han estado más guiadas por lo ideológico o el oportunismo político que por criterios propiamente económicos, y los resultados han sido nefastos para el país. Algo que perciben los ciudadanos, como reflejan las encuestas, muy críticas con la gestión económica del Ejecutivo y que muestran que los votantes tienen entre sus principales preocupaciones la inflación y la situación económica.

A punto de terminar su mandato, su balance en lo relativo al dinero deja mucho que desear. Como resume Stephen Moore en el Boston Herald, durante los últimos tres años, los ciudadanos han vivido:

Una inflación del 20%, una pérdida de 2.000 dólares en los ingresos medios reales de la clase media, 6 millones más de inmigrantes ilegales, una guerra contra la energía estadounidense que ha provocado una subida del precio de la gasolina de más del 40% hasta los 3,64 dólares el galón, el colapso de muchas de nuestras principales ciudades, otros 6 billones (Trillion) de dólares añadidos a la deuda nacional, la imposibilidad de adquirir nuevas viviendas y el caos en los campus universitarios.

A esto hay que sumar la venta de más de 100 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica del país, que se encuentra en estos momentos en su nivel más bajo de los últimos 40 años. Esto deja a EEUU en una situación complicada para afrontar con solvencia e independencia energética -el motivo por el que se creó la reserva- situaciones como una guerra o fenómenos naturales exremos. Por si fuera poco, Biden, en modo bombero pirómano, dilapidó el oxígeno que esta medida pudiera ofrecer a los mercados de crudo con sus iniciativas contra las empresas petrolíferas y en pro del coche eléctrico.

Joe Biden plans to release 1 million barrels from the Strategic Petroleum Reserve to lower gas prices.

The SPR is now down more than 100 million barrels.

What happens if we have a real emergency (hurricane, terrorist attack, Arab oil embargo), not a White House emergency? pic.twitter.com/4eTL9Mvzli

— Stephen Moore (@StephenMoore) May 23, 2024