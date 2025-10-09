Voz media US Voz.us
Polémica por las operaciones antidroga en el caribe

Exploramos los argumentos políticos, económicos y sociales que están marcando este debate, y las posibles consecuencias para Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Karina Yapor
Publicado por
Karina Yapor

En este video analizamos la polémica detrás de la decisión de algunos senadores demócratas de intentar detener las operaciones antidrogas del Gobierno en el Caribe. ¿Qué razones hay detrás de esta postura? ¿Y qué impacto podría tener en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional?

