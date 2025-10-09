Polémica por las operaciones antidroga en el caribe
Exploramos los argumentos políticos, económicos y sociales que están marcando este debate, y las posibles consecuencias para Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
En este video analizamos la polémica detrás de la decisión de algunos senadores demócratas de intentar detener las operaciones antidrogas del Gobierno en el Caribe. ¿Qué razones hay detrás de esta postura? ¿Y qué impacto podría tener en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional?
Emmanuel Alejandro Rondón