¿Involucrarse en América Latina es realmente America First? Entrevista con Shea Bradley-Farrell

Publicado por Joaquín Núñez 17 de noviembre, 2025

Shea Bradley-Farrell es una experta en seguridad nacional, presidente del Counterpoint Institute y antigua asesora del Departamento de Estado durante la primera Administración Trump. Con motivo de su último libro, ‘Last Warning to the West’, visitó Argentina para presentarlo ante un auditorio lleno en un coqueto hotel de la Ciudad de Buenos Aires, capital del país.