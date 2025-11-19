Acciones antinarcóticos en México: De la Peña analiza la postura de Trump

Publicado por Karina Yapor 19 de noviembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al exsubsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña, sobre las recientes declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump en las que aseguró que no descartaba materializar determinadas acciones contra México, en el marco del operativo antinarcóticos que su administración desplegó el pasado mes de septiembre tanto en el Pacífico como en el Caribe.