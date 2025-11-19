Acciones antinarcóticos en México: De la Peña analiza la postura de Trump
“Trump ha sido muy claro, cuando la gente trata de entender que es lo que quiere hacer, nada más escuchen lo que dice: ‘Quiero parar el flujo de drogas, quiero que regrese gente que entró ilegalmente a Estados Unidos’. Esas son las visiones especificadas que el he dicho", comentó de la Peña.
La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al exsubsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña, sobre las recientes declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump en las que aseguró que no descartaba materializar determinadas acciones contra México, en el marco del operativo antinarcóticos que su administración desplegó el pasado mes de septiembre tanto en el Pacífico como en el Caribe.