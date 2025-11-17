Inicia la operación Lanza del Sur en el Caribe Ft. Jesús Romero

Publicado por Karina Yapor 17 de noviembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre el inicio de la Operación Lanza del Sur en el Caribe, luego del anuncio realizado por el secretario de Guerra Pete Hegseth en el marco del operativo antinarcóticos desplegado por la Administración del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga.