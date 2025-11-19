Fallo global de Cloudflare impacta el acceso a X
La empresa estadounidense gestiona cerca del 20% del tráfico mundial de internet. según sus propios datos. Sus acciones cayeron un 2,3% a la mañana.
Durante el incidente, la página web Downdetector registró perturbaciones en servicios de Google, OpenAI y Amazon, así como en la red social X, el videojuego League of Legends y el editor de imágenes Canva.
Tecnología y Ciencia
Cloudflare reestablece el servicio y brinda explicaciones tras el apagón global que bloqueó el acceso a páginas como X y ChatGPT
Santiago Ospital