La Casa Blanca anuncia una nueva iniciativa educativa sobre IA, el Desafío Presidencial de IA

Una persona mira aplicaciones con sistemas de inteligencia artificial en la pantalla de su móvil. AFP

Publicado por Esther Wickham | The Center Square 9 de septiembre, 2025

La Casa Blanca anunció el Desafío Presidencial de Inteligencia Artificial, una nueva iniciativa para unir innovación y educación.

Lanzada el 26 de agosto, la iniciativa es un proyecto que anima a jóvenes de K-12, educadores y mentores a resolver problemas del mundo real en sus comunidades utilizando soluciones de inteligencia artificial. Ofrece la oportunidad de mostrar sus soluciones a nivel nacional.

"Estamos viviendo un momento de asombro, y es nuestra responsabilidad preparar a los niños de Estados Unidos", dijo la primera dama Melania Trump durante una reunión del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre Educación en IA. "Debemos asegurarnos de que el talento de Estados Unidos -nuestra fuerza de trabajo- esté preparado para sostener el progreso de la IA, y el Desafío Presidencial de IA es nuestro primer gran paso para galvanizar a los padres de Estados Unidos,educadores y estudiantes con esta misión."

Llevar la IA a las aulas y comunidades de forma creativa

Los alumnos que se inscriban y participen en el programa estudiarán y desarrollarán proyectos que utilicen herramientas de IA. Los profesores también se centrarán en el uso de la tecnología de IA en el aula.

El objetivo de la administración Trump esllevar la IA a las aulas y comunidades de una forma creativa.

"Nuestro objetivo es empoderar a los estados y las escuelas para que comiencen a explorar la integración de la IA de la manera que mejor funcione para sus comunidades", dijo la secretaria de Educación Linda McMahon durante la reunión. "Ed está totalmente alineada con el Desafío Presidencial de IA, y está animando a estudiantes y educadores a explorar las tecnologías de IA con curiosidad y con creatividad. No es una de esas cosas que hay que temer. Abracémosla."

Los campeones nacionales recibirán 10.000 dólares junto con otros premios

El programa proporcionará kits de herramientas, seminarios web y una Guía para seguir avanzando en los conocimientos de IA de los participantes.

"Estamos hoy aquí para hablar de nuestro futuro en el sentido más real imaginable:cómo los niños de Estados Unidos pueden estar preparados para construir nuestro país mañana con las herramientas de vanguardia de hoy", dijo en la reunión el Director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios.

La inscripción para el desafío se abrió el 26 de agosto. Los campeones nacionales recibirán 10.000 dólares junto con otros premios.

