Biden pide a los demócratas que no se rindan: "Mantengan la fe"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 16 de diciembre, 2024

A Joe Biden le quedan muy pocos días para tener que entregar las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump. Mientras tanto, el presidente apura sus últimos días en el cargo para hacer balance de su gestión y animar a los demócratas para que apliquen una contundente oposición contra las políticas que vaya a llevar a cabo su sucesor e intenten recuperar el poder.

Aprovechando su último discurso en la tradicional recepción navideña del Comité Nacional Demócrata (DNC) en Washington, D.C., Biden incitó a sus compañeros a "no rendirse nunca" y a "mantener la fe" cuando el estado anímico del partido está bajo tras la debacle sufrida en las elecciones de noviembre.

"Ese es el camino que tenemos por delante: no rendirnos nunca, mantener la fe. Saber que lo que hacemos importa. Sé que voy a seguir comprometida. Sé que Kamala [Harris], Jill [Biden] y Doug [Emhoff] también lo harán, y sé que vosotros lo haréis. Os necesitamos. El país os necesita", dijo Biden.

Fue el propio presidente quien, mediante una frase que le dijo su padre, reflejó ese estado de ánimo en el que se encuentra el Partido Demócrata tras la derrota electoral.

"Todos nos derribamos. Mi padre decía que cuando le derriban, simplemente tiene que levantarse. La medida de una persona o un partido es la rapidez con la que se vuelve a levantar", subrayó Biden durante su discurso.

Al margen, el presidente, quien estuvo acompañado de su esposa, se refirió a quien ha sido durante los últimos cuatro años su mano derecha, Kamala Harris. Sobre la vicepresidente, Biden señaló que, sea cual sea su futuro en política y dentro del Partido Demócrata, no la abandonarán.

"No se va a ir a ninguna parte. No la vamos a abandonar", afirmó el presidente.

Durante la recepción navideña, Harris, acompañada de su esposo, también disfrutó de un momento de protagonismo y agradeció la implicación de todos los demócratas y de los donantes durante una campaña electoral que no tuvo efecto positivo alguno.

"Cuando más importaba, durante toda la campaña, incluidos esos 107 días, todos ustedes se unieron. Se unieron. Abrieron sus hogares. Se pusieron en contacto con sus amigos y familiares. Pusieron en juego su capital personal, y con ello me refiero a sus relaciones, para hablar con la gente, porque les importa mucho. Nuestro espíritu no está derrotado. No estamos derrotados. Seamos claros al respecto. Somos fuertes", dijo Harris.