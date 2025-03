El jefe de vacunas de la FDA renuncia y señala a Robert F. Kennedy Jr. como el motivo de su decisión

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de marzo, 2025

El principal funcionario de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el Dr. Peter Marks, anunció en una carta que fue oficialmente desplazado de su cargo. “Ha quedado claro que la verdad y la transparencia no son deseadas por el Secretario; más bien, él desea una confirmación sumisa de su desinformación y mentiras. Espero que en los próximos años llegue a su fin el ataque sin precedentes a la verdad científica que ha afectado negativamente la salud pública en nuestro país”, escribió Marks en una carta de renuncia, refiriéndose al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., insinuando presiones de su parte para que dejara de formar parte de la agencia lo antes posible.

La carta de Marks, en la cual detalló que su renuncia se haría oficial el 5 de abril, estaba dirigida a la comisionada interina de la FDA, Sara Brenner. En respuesta a su renuncia y a sus señalamientos hacia Kennedy Jr., un portavoz del HHS comentó al diario The Wall Street Journal que lo manifestado en su carta era una clara muestra de que Marks ya no tenía lugar en la agencia. “Si Peter Marks no quiere respaldar la restauración de la ciencia a su estándar de oro y promover una transparencia radical, entonces no tiene lugar en la FDA bajo el fuerte liderazgo del Secretario Kennedy”, declaró el funcionario en condición de anonimato.

El rol de Marks durante la pandemia del COVID-19

Marks fue uno de los principales funcionarios de la agencia durante la primera Administración del presidente estadounidense Donald Trump, en el marco de su Operación Warp Speed para desarrollar lo antes posible las vacunas contra el COVID-19, en un momento de la pandemia donde existía un estimado de cuánto se tardarían en crear y distribuir las primeras vacunas para combatir la enfermedad. Según reveló el Journal, pocas horas antes de que Marks publicara su carta de renuncia, un funcionario del HHS le dio la opción de renunciar o ser despedido.

Marks ha estado al frente de la división responsable de supervisar las vacunas desde que empezó a trabajar en la FDA en el año 2012. A pesar de que dicha división también se encarga de supervisar productos sanguíneos y biotecnológicos, su papel principal es garantizar que todas las vacunas que pasen por sus manos no solo funcionen, sino que también sean completamente seguras.