La manipulación prodemócrata de CBS: Mike Johnson demuestra que censuraron sus respuestas

La credibilidad de CBS -especialmente su imparcialidad- ha quedado tocada de muerte en menos de quince días. Tras publicar una versión editada del programa 60 Minutes en la que desaparecieron por arte de magia los errores de Kamala Harris, le ha tocado el turno a Mike Johnson, el speaker de la Cámara de Representantes. El conservador compartió en su cuenta de X la entrevista emitida por esta cadena junto a la grabación completa de la conversación cinco minutos más larga y de la que omitieron momentos clave.

Johnson arranca un hilo de la red social de Elon Musk, denunciando lo ocurrido como consecuencia del sesgo antirrepublicano de CBS y su deseo de ayudar a la campaña de Harris: "La CBS ha sido objeto de críticas por editar selectivamente sus entrevistas para PROMOVER a los demócratas y SOCAVAR a los republicanos. Ayer, eligieron cortar CINCO minutos importantes de mi entrevista de casi 15 minutos".

CBS omitió la crítica de Johnson a la gestión Biden-Harris de las ayudas por 'Helene'

A continuación, el speaker compartió en dos ventanas la versión emitida por el canal junto con la grabación completa de las respuestas de Johnson, que se conectó telemáticamente y fue filmado por su equipo. En concreto, el legislador republicano denunció que se censuró la parte en la que hablaba de primera mano sobre lo que vio en su viaje a Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene:

"Hace poco viajé a Carolina del Norte y las víctimas del huracán Helene me dijeron que casi dos semanas después de tocar tierra, la Administración Biden-Harris todavía no les había proporcionado todos los recursos que necesitaban desesperadamente. Pero la CBS eliminó de forma selectiva esta perspectiva de primera mano".

Corte a sus comentarios sobre garantizar la integridad territorial

La cadena también recortó sus palabras apoyando la pugna del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin por evitar que los no ciudadanos acudan a votar en su estado.: "Al parecer, la CBS tampoco quiere que te enteres de que el gobernador de Virginia, Youngkin, está intentando limpiar las listas de votantes del estado para que los ciudadanos no estadounidenses no puedan votar allí. Necesitamos que más estados hagan esto, pero la Administración Biden-Harris está demandando a Virginia e intentando Pararlo".

Por último, CBS también evitó que la audiencia escuchara los argumentos de Johnson en favor de la SAVE Act para garantizar la integridad de las elecciones haciendo obligatoria la identificación de los votantes de manera que sólo las personas con derecho a voto puedan acudir a las urnas.

"Publica las cintas completas de Kamala, CBS News"

Posteriormente, Johnson volvería a su cruzada contra la cadena exigiendo con un escueto post que se publique la entrevista completa del pasado domingo de Kamala Harris.