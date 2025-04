Revuelta de vecinos en 'la ciudad más segura de Virginia' tras la eliminación del Departamento de Policía

Publicado por Santiago Ospital 16 de abril, 2025

"¡Están desfinanciando a la Policía que protege a esta ciudad!", gritó ante los consejeros Ayuntamiento de Purcellville, condado de Loudoun, una vecina, de pie, en plena sesión. "¿Cómo pueden hacer eso... sin preguntarle a la gente?".

Los cargos electos de la ciudad más segura de Virginia, así llamada por sus bajos índices de inseguridad en 2024, acababan de votar 4-2 a favor de desmantelar el Departamento de Policía de Purcellville (PPD).

Durante la aireada sesión de la semana pasada, los consejeros que respaldaron la medida aseguraron que la eliminación permitiría ahorrar y redistribuir fondos. "Esta es una manera de conseguir que nuestra infraestructura esté donde necesitamos que esté", dijo la consejera Susan Khalil.

"Es más importante que hagamos eso que pagar el doble de impuestos por la cobertura policial", añadió, incidiendo en el argumento de que el departamento realiza el mismo trabajo que la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun. Comentario que fue recibido con gritos desde el público, con un "estamos furiosos" y una salida abrupta de la cámara.

Enojo que días más tarde se tradujo en una campaña por someter sus cargos a votación. En la mira: el alcalde, Christopher Bertaut, el vicealcalde, Carl Nett, y las concejales Susan Khalil y Carol Luke. Los voluntarios están juntando firmas y dinero, con el que aseguran financiarán el "trabajoso y extenso" proceso dictado en la ley estatal para remover al Ayuntamiento local.

"Un insulto para los ciudadanos de Purcellvill"

Aunque los motivos de descontento son varios, desde contrataciones hasta el uso inapropiado de chats, la "política decidida tras bambalinas" de eliminar la policía local generó revuelo a nivel estatal y nacional. Los descontentos planean copar la sección de comentarios al público en la próxima sesión del ayuntamiento, programada para el 22 de abril, cuando anticipan que el asunto será discutido.

"Incluso si usted está de acuerdo con lo que están haciendo , debe estar preocupado por la forma en que lo hicieron", aseguraron desde Purcellville Deserves Better (Purcellville Merece Algo Mejor) sobre la eliminación del PPD en una reciente publicación. "Se reunieron en secreto para discutirlo, no permitieron comentarios del público, esperaron a que [el concejal Caleb] Stought se fuera por obligaciones laborales, no lo añadieron al orden del día".

Los consejeros que votaron contra la medida y el que estuvo ausente también remarcaron el "secretismo y falta de transparencia" de la decisión. "La afirmación del alcalde de que nuestra seguridad no se verá afectada por la pérdida de nuestro departamento de policía financiado por la ciudad es, en el mejor de los casos, ficticia y, en el peor, una mentira descarada", aseguraron y añadieron:

"La eliminación de nuestra fuerza de policía sin una consideración reflexiva, sin la participación de todos los afectados, y sin comprender plenamente las ramificaciones es un insulto para los ciudadanos de Purcellvill".