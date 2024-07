Identifican a Thomas Matthew Crooks como autor del intento de asesinato contra Donald Trump

Publicado por Juan Peña Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-14T10:14:00.000Z"}

Las autoridades dieron a conocer la identidad del tirador que atentó contra Donald Trump en un mitin político de Pensilvania este sábado. Se trata de Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de edad. El New York Post adelantó esta información y el FBI la confirmó después.

Crooks murió durante el asalto cuando las fuerzas de seguridad presentes en el mitin respondieron a sus tiros, realizados desde el tejado de un edificio cercano al escenario desde el cual Trump daba su discurso.

Las autoridades siguen investigando todo lo ocurrido. Thomas Matthew Crooks era de Bethel Parks, Pensilvania, no muy lejos de Butler, la localidad donde se celebró el evento. El New York Post publicó una hoja registral de voto en la que figura como republicano, si bien esta información no ha sido verificada. El portal del registro de votantes de Pensilvania quedó bloqueado después de esto.

Por otro lado, según el Philadelphia Inquirer, Crooks habría donado dinero a campañas progresistas en el pasado, lo cual hace dudar acerca de sus afinidades políticas.