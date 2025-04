Trump y los aranceles: toda una vida juntos

Publicado por Williams Perdomo 5 de abril, 2025

Pasan los años y el presidente Donald Trump no ha cambiado su visión de algunos temas como los aranceles. Un artículo publicado el 2 de septiembre de 1987 en The New York Times, The Washington Post y en el Boston Globe muestra cómo el republicano, que en ese momento era un joven empresario sin aspiraciones políticas, pedía que se aplicarán aranceles a varios países del mundo.

"No hay nada malo en la Política de Defensa Exterior de Estados Unidos que un poco de firmeza no pueda curar", escribió Trump en el artículo por el que, según AP, pagó más de 94.000 dólares para que se publicara en el NYT.

Se trató, básicamente, de una carta abierta de Donald J. Trump, dirigida a los estadounidenses, sobre por qué Estados Unidos debería dejar de pagar para defender a países que pueden permitirse defenderse a sí mismos.

"Se han aprovechado de Estados Unidos"

“Durante décadas, Japón y otras naciones se han aprovechado de Estados Unidos (...) La saga continúa sin cesar mientras defendemos el Golfo Pérsico, una zona de importancia marginal para Estados Unidos por su suministro de petróleo, pero de la que Japón y otros países dependen casi por completo”, resaltó el artículo firmado por el ahora presidente estadounidense.

“¿Por qué estos países no pagan a Estados Unidos por las vidas humanas y los miles de millones de dólares que estamos perdiendo para proteger sus intereses?”, agregó.

De igual manera, Trump criticó a la clase política y sostuvo que, a su juicio, el mundo se burlaba de los políticos estadounidenses.

"El mundo se ríe de los políticos estadounidenses mientras protegemos barcos que no nos pertenecen, que transportan petróleo que no necesitamos y que está destinado a aliados que no nos ayudarán", resaltó Trump.

Ayudar a los estadounidenses El presidente también indicó que los estadounidenses podrían "ayudar a nuestros agricultores, a nuestros enfermos y a nuestros indigentes quitándoles dinero de algunas de las mayores máquinas de ganancias jamás creadas: máquinas creadas y nutridas por nosotros".

“Impongan impuestos a estas naciones ricas, no a Estados Unidos (...) Acabemos con nuestros enormes déficits, reduzcamos nuestros impuestos y permitamos que la economía estadounidense crezca sin el costo de defender a quienes pueden pagarnos fácilmente por la defensa de su libertad", insistió.

“No permitamos que se rían más de nuestro gran país”, concluyó Trump en el artículo que generó especulaciones sobre su incursión en la política en ese momento. Sin embargo, el portavoz del empresario en ese año, Daniel Klores, desmintió que quisiera iniciar en aquel entonces su carrera política.