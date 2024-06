Mayorkas se lava las manos del asesinato de Jocelyn Nungaray por dos inmigrantes ilegales

Publicado por Santiago Ospital Verificado por Hace 2 horas

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, intentó desvincular a la Administración de los crímenes cometidos por inmigrantes que ingresan ilegalmente al país, asegurando que "el responsable de un acto delictivo atroz es el delincuente".

Las palabras del secretario a cargo de la política migratoria del Gobierno se dan en medio de la polémica por el asesinato de una niña de doce años, Jocelyn Nungaray, a manos de dos inmigrantes venezolanos que ingresaron ilegalmente por El Paso, Texas.

Franklin Jose Pena Ramos, de 26 años, y Johan Jose Rangel Martinez, de 21, fueron capturados y liberados por los agentes fronterizos. Entre la liberación de Ramos y el asesinato pasó menos de un mes.

El sistema, aseguró Mayorkas, funcionó y funciona correctamente: "Examinamos e investigamos a los individuos cuando nos los encontramos". Si más adelante encuentran "información despectiva", actúan "en consecuencia".

"No sé qué fuma Mayorkas pero hay que legalizarlo", reaccionó una fuente anónima de la Patrulla Fronteriza en conversación con el New York Post. "Si por investigar se refiere a tomar huellas dactilares y hacer una comprobación de antecedentes mediocre que no tiene acceso a casi nada fuera de los Estados Unidos, entonces sí, es un gran proceso".

Una fuente del ICE, en conversación con el mismo medio, acusó al funcionario demócrata de saber que la investigación de antecedentes no funciona correctamente, pero de mentirle al público con fines políticos. "No todas las comprobaciones se completan o se verifican, debido a posibles errores, a tiempo antes de que un sujeto pueda ser liberado, dejando entrar a un criminal potencial en el país antes de ser completamente investigado".

"Biden tiene las manos manchadas de sangre"

Dan Patrick, vicegobernador de Texas, apareció en varios medios estas últimas horas para promover un solo mensaje: los asesinatos cometidos por inmigrantes ilegales son consecuencia directa de las políticas migratorias de la Administración. "Todo es culpa de Joe Biden".

"Murió de la forma más horrible imaginable", dijo sobre el asesinato de Nungaray, que fue encontrada cerca de una arroyo en Houston. Las autoridades aseguran que fue estrangulada. Se encuentran estudiando si también fue violada.

Patrick recordó también las muertes de Rachel Morin, por la que se detuvo a un inmigrante indocumentado salvadoreño, y la de Laken Riley, que resultó en la imputación de un inmigrante ilegal venezolano. Por todos estos casos, afirmó, el presidente "tiene las manos manchadas de sangre".

​"Todos los americanos deberían despertar, porque, ¿qué si tu hija, tu mujer o tu madre es la próxima? ¿Quién será? ¿Ocurrirá en Nueva York, Maryland? Cualquier estado es fronterizo hoy en día" Dan Patrick, vicegobernador de Texas.

"¿Asume alguna responsabilidad por ello? ¿Tiene las manos manchadas de sangre?", dijo que le preguntaría al mandatario demócrata si estuviese parado frente a él en el escenario del debate de este jueves. "Porque si yo fuera presidente hoy, esa madre de cinco hijos (por Rachel Morin) estaría viva y también lo estaría Jocelyn Nungaray".

Afirmó, asimismo, que mientras que no todos los extranjeros que ingresan ilegalmente son criminales, ya conque un 2 o 3% lo sea se está hablando de miles de personas.

La familia pide acción en la frontera

"Tenemos que tener más refuerzo a la hora de dejar entrar a la gente, esto no está bien, no está bien", reclamó la madre de Jocelyn Nungaray, Alexis, en el programa de Sean Hannity en Fox News.

Su abuelo Kelvin Alvarenga, pidió que haya una reflexión sobre "todos estos angelitos que no deberían haber sido arrebatados", pero que lo fueron debido a que "no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, como examinar a estas personas". "Ocurre en todo el país. Necesitamos un país más seguro".

"Parece que la trágica violación y asesinato de Rachel Morin no bastó para impulsar la acción", afirmó por su parte el abogado de la familia Morin, en palabras recogidas por el Post.

"¿Qué otra tragedia tiene que ocurrir para que nuestros dirigentes en Washington se despierten y digan: 'Tenemos un problema desastroso, cerremos la frontera sur hasta que encontremos una forma mejor de hacerlo?".

Unas palabras "vergonzosas"

Hace tan sólo dos días, la Casa Blanca fue objeto de críticas desde el bando republicano por haber ignorado en su comunicado sobre la muerte de Morin y Nungaray que sus presuntos perpetradores eran inmigrantes ilegales.