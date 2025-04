¿Se revivió realmente al lobo huargo? Una revista científica asegura que no

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de abril, 2025

La revista especializada en ciencia New Scientist explicó en un artículo que el anuncio de la compañía Colossal Biosciences en el que aseguró haber revivido al mítico lobo huargo no sería del todo cierto, al no haber devuelto a la vida ni resucitado de la extinción al legendario animal, el cual se extinguió hace más de 13.000 años. En su publicación, el medio señaló que lo hecho por la compañía no fue otra cosa que modificar el ADN de la raza de lobos grises modernos, editando 20 genes, de los cuales 15 vendrían siendo del genoma del lobo huargo, el cual se hizo ampliamente conocido a nivel mundial al ser el lobo símbolo de la Casa Stark en la famosa serie Juegos de Tronos.

El pasado lunes, Colossal Biosciences anunció que había logrado “desextinguir” a esta especie de lobos, añadiendo que semejante hito había sido posible gracias a la modificación de genes derivados del ADN que científicos de la compañía hallaron en el año 2021 en diferentes fósiles del lobo huargo que tenían entre 11.000 y 72.000 años de existencia. El comunicado también detalló que parte del ADN usado en su experimento provenía tanto de un cráneo como de un diente del lobo huargo.

Lobos grises modificados genéticamente

El medio explicó en su artículo que estos genomas están perfectamente diseñados para cambiar tres características esenciales en los lobos, como lo vienen siendo el tamaño, la musculatura y las orejas. Asimismo, la revista detalló que la función de los cinco genomas restantes serviría para otorgar a los lobos un pelaje más claro, para que de esta manera puedan desarrollar un mayor parecido con los lobos huargos, sin ser realmente de esta especie al ser originalmente lobos grises.

En resumidas cuentas, New Scientist comentó que Colossal Biosciences no creó ni revivió al lobo huargo, sino que sencillamente le añadió determinadas características de este al lobo gris, especie a la cual pertenecerían los tres cachorros revelados por la compañía, cuyos nombres son Rómulo, Remo y Khalessi. La revista incluso aseguró que, más allá del parecido en el físico, estos tres cachorros no eran más que lobos grises modificados genéticamente.