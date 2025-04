Trump se reúne con representantes republicanos escépticos con el plan de presupuesto

Publicado por Santiago Ospital 8 de abril, 2025

"No va a hacerme cambiar de opinión". Las palabras del republicano Andy Harris, presidente del Freedom Caucus, son un comienzo desalentador para la Administración Trump. Este martes, el presidente alojó a varios congresistas de su partido para persuadirlos a votar a favor de un plan presupuestario. Harris ni siquiera asistió.

"No hay nada que pueda oír en la Casa Blanca que no entienda ya sobre la situación", dijo el representante por Maryland en una declaración recogida por Político. Aseveró, asimismo, que había "más de una docena" de colegas escépticos y aventuró que, aunque el presidente pudiera convencer a algunos, "no los reducirá a cuatro o tres". El GOP se puede permitir perder sólo tres representantes para seguir con la mayoría.

"Eso suena poco característico del Dr. Andy Harris, es un tipo muy razonable", reaccionó al plantón el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien busca aprobar la norma esta misma semana (antes del receso de Semana Santa). El proyecto fue aprobado en el Senado en una votación que acabó a las dos de la mañana del sábado. Rand Paul, de Kentucky, y Susan Collins, de Maine, rompieron filas, dejando el contador final en 51 votos contra 48.

"Todos los elementos que necesitamos para asegurar la Frontera, promulgar Recortes de Gastos Históricos, y hacer Recortes de Impuestos PERMANENTES, y mucho más, están fuertemente cubiertos y representados en el proyecto de ley", escribió Trump horas antes de la anticipada reunión. "LA CÁMARA DEBE APROBAR ESTA RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA, Y RÁPIDAMENTE".

Otro republicano que aireó su descontento con la propuesta fue Ralph Norman, miembro también del Freedom Caucus: "La versión del Senado no soluciona el verdadero problema: revertir el déficit de 36 billones de dólares. El cáncer de este país es el gasto, no los ingresos".

El presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara, Jodey Arrington, describió el texto del Senado como "poco serio y decepcionante", asegurando que el monto que proponía recortar representaba "menos de un día de endeudamiento del Gobierno federal". Desde el liderazgo del partido aseguran que aquella cifra (4.000 millones de dólares) es un mínimo, y que se podrán limar detalles tras aprobar el marco presupuestario.

"La espiral mortal de deuda e intereses de nuestra nación está muy avanzada, con niveles de endeudamiento propios de una guerra mundial y pagos de intereses superiores al gasto en defensa", añadió Arrington, además de mostrarse dispuesto a trabajar con Trump y de remarcar las virtudes del proyecto de presupuesto presentado por él mismo.