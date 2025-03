Una ex rehén cuenta al 'Times' cómo fue agredida sexualmente en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de marzo, 2025

Ilana Gritzewsky, que fue liberada el 30 de noviembre de 2023 tras 55 días de cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza, habló con el New York Times sobre haber sido agredida sexualmente como rehén.

Gritzewsky, de 31 años, fue secuestrada en su casa del kibutz Nir Oz por terroristas dirigidos por Hamás durante el ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023. Su compañero Matan Zangauker, de 25 años, permanece cautivo en Gaza.

Gritzewsky declaró al Times que los terroristas que invadieron Nir Oz la golpearon y abusaron de ella mientras la conducían al enclave costero. Un pistolero le quemó la pierna presionándola contra un tubo de escape, y otro secuestrador la manoseó repetidamente, dijo.

Por el camino, Gritzewsky se desmayó y se despertó en la Franja "rodeada de pistoleros, semidesnuda, aterrorizada y vulnerable".

Se despertó en el suelo de un edificio, sin ropa y rodeada de terroristas, declaró al Times. No está segura de lo que ocurrió mientras estaba inconsciente, pero dijo que hizo un gesto a los terroristas y les dijo que tenía la regla.

"Sentí que estaban decepcionados", dijo Gritzewsky al Times. "Creo que nunca he estado tan agradecida por mi periodo".

Durante los 55 días, Gritzewsky fue trasladada de un lugar a otro, la mayoría en la superficie, incluidas residencias privadas aparentemente de civiles de Gaza, en un hospital y, justo antes de su liberación, en un túnel.

Uno de los terroristas se identificó como profesor de matemáticas y otro dijo ser abogado, según Gritzewsky, que declaró al Times que ambos le robaron unos pendientes y una pulsera.

Contó a sus captores que padecía una enfermedad digestiva crónica, pero no le dieron ninguna medicación.

Los terroristas la interrogaron sobre su servicio obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel, que completó hace aproximadamente una década.

En un momento dado, uno de los captores la abrazó y le dijo, mientras la apuntaba con su pistola, que aunque se llegara a un acuerdo sobre los rehenes, ella no sería liberada, porque quería casarse con ella y tener hijos, declaró Gritzewsky al Times.

El Times citó a Avigail Poleg-Dvir, una psicóloga clínica israelí que ha tratado a Gritzewsky desde su liberación, quien confirmó los principales detalles de su cautiverio, incluida la violencia y la agresión sexual.

Gritzewsky declaró al Times que también relató los detalles a los detectives de la Policía de Israel.

"No estoy realmente disponible para mi propia rehabilitación, ni para el cuerpo ni mucho menos para el alma", dijo Gritzewsky. "Vivo con la pregunta de '¿por qué yo y no ellos? No tengo respuesta".

"Pero si estoy fuera, es señal de que Dios quería que alzara mi voz para ayudar a los que están vivos a conseguir su libertad y traer de vuelta a los muertos para que reciban una sepultura adecuada", afirmó.

El 7 de diciembre, Hamás difundió un vídeo de Zangauker, compañero de Gritzewsky. Aunque el vídeo, de más de tres minutos de duración, no estaba fechado, Zangauker declaró que llevaba cautivo en Gaza más de 420 días, lo que sugiere que se había grabado recientemente.

"No era mi Matan", dijo Gritzewsky al Times. "Estaba delgado, con los ojos asustados, gritando desde dentro que le salvaran".

"Me rompió, pero también me dio esperanza", dijo. "Sobrevivió".

En una entrevista en marzo de 2024, la rehén liberada Amit Soussana reveló que fue agredida sexualmente. Varias rehenes liberadas en el acuerdo de noviembre han aludido a abusos sexuales, pero la entrevista supuso la primera vez que una ex cautiva detallaba públicamente los delitos sexuales de Hamás.

Soussana contó al Times que estuvo retenida en la habitación de un niño en Gaza, encadenada por el tobillo. En múltiples ocasiones, un guardia entró, se sentó junto a ella en la cama y la manoseó por debajo de la ropa.

Al cabo de unas dos semanas de cautiverio, Soussana se liberó brevemente de los grilletes para ir al baño, y un guardia la atacó. La obligó a "cometer un acto sexual con él" a punta de pistola, declaró.

Al menos 10 de los rehenes liberados durante el primer alto el fuego temporal sufrieron agresiones o abusos sexuales, según declaró a Associated Press a finales de 2023 un médico que trató a algunas de las 110 personas liberadas de su cautiverio.

Israel está investigando numerosos relatos de delitos sexuales ocurridos durante la infiltración terrorista del 7 de octubre.

