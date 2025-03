La obscena transformación de Hollywood en Pallywood

6 de marzo, 2025

La última ceremonia de los Oscar honró con el premio al Mejor Largometraje Documental a No Other Land, una película que expone cómo Hollywood ha abrazado el discurso pro-Hamás, mintiendo hechos históricos y perpetúando un hoax palestino. No es un caso aislado, sistemáticamente el mundo del entretenimiento, los medios y las agencias de noticias han sido activas propaladoras de todas las mentiras yihadistas desde el mismísimo 7 de octubre de 2023.

No Other Land es una teatralización que procura generar empatía por la ocupación ilegal palestina en Masafer Yatta, una zona designada como campo de entrenamiento militar israelí en el Área C de Judea y Samaria, bajo pleno control de Israel según los Acuerdos de Oslo.

La película adopta abiertamente la perspectiva palestina, presentando a los usurpadores como víctimas mientras omite el contexto legal e histórico que desmiente su narrativa. Sus directores, que se mostraron tan conspicuos y sensibles en el escenario de los Oscar, son el palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham. Al recibir el galardón, Adra habló de la maldad israelí, mientras Abraham se unió a los ataques contra Israel, aunque añadiendo una hipócrita mención a los rehenes israelíes, para blanquear su postura. Abraham cumple en la película este propósito cínico: validar la producción y darle legitimidad en su condición de judío denunciante. Tan artificiosa es su presencia que, mientras proclama la coexistencia idílica entre judíos y palestinos, detrás de cámaras su odio antiisraelí se demuestra como su único motor.

Y es que el miércoles se publicaron imágenes que muestran a los directores de No Other Land acosando a un grupo de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en la zona. En el documental, este acoso no se ve, pero sí se muestra una escena que pretende denunciar la crueldad de las FDI en Massafer Yatta. Afortunadamente, las imágenes detrás de cámara descubren que, en realidad, se trataba de una provocación organizada contra los soldados de las FDI.

Las imágenes provienen de la cámara corporal de un soldado de las FDI, y ahí se puede ver a Abraham y Adra junto a un grupo de activistas acorralando, con una violencia inusitada, a varios soldados israelíes que brindan seguridad en la zona. ¡Salgan de aquí!, gritaba Abraham a los soldados, acusando a uno de ellos de acosarlo sexualmente a él y a otros activistas. “¿Quién te crees que eres para hablar así con los soldados? ¡Qué vergüenza!”, le dicen los soldados, y añaden: “¿A quién he tocado? Tengo las manos en los bolsillos”.

Claro que en el falso discurso frente a la audiencia de los Oscar, Abraham afirmó que la política exterior de EEUU bloquea el camino de la paz, pero lo cierto es que le mintió a una audiencia muy dispuesta a tragar cualquier sesgo antiisraelí por más grotesco que fuera. Israel y EEUU llevan décadas ofreciendo el famoso Estado nacional palestino. Pero eso no es lo que Abraham, Adra y sus compañeros desean.

Todos los acuerdos de paz árabe-israelíes, los ofrecimientos de “la solución de dos Estados”, el retiro de Israel de las zonas gobernadas por la Autoridad Palestina que terminaron convirtiéndose en el santuario terrorista de Gaza, los Acuerdos de Abraham; todo ha sido rechazado sistemáticamente por el movimiento palestino. La oferta explícita de "derechos nacionales para ambos pueblos" fue reiterada, pero Hamas no desea esto sino empujar a Israel y a los israelíes al mar.

Volviendo al guión maniqueo de No Other Land, el relato se basa en el mito de Masafer Yatta, una zona ubicada en el Área C bajo control israelí, que supo ser transitada por beduinos nómadas para pastoreo. No hubo asentamientos palestinos ahí hasta comienzos de la década de 1990, ¿pero por qué de pronto esa zona cobró interés para la causa palestina? Porque es el momento en que la Fuerza Aérea Israelí comenzó a usar la zona para entrenamientos militares a gran escala con fuego real. Estos ejercicios hacían imposible que el lugar sirviera de residencia permanente. Las construcciones comenzaron luego de que la zona fuera declarada campo de tiro militar (Zona 918 de las FDI), y se hizo con el propósito estratégico de provocar su demolición y luego presentarlo al mundo como evidencia de "desplazamiento forzado".

El documental premiado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood es ni más ni menos que un producto de manual de Pallywood: una auténtica industria de manipulación de imágenes y eventos para sostener ante el mundo la narrativa victimista que sataniza a Israel.

¿Qué es Pallywood? Pallywood, es un término sarcástico que describe la estrategia escénica de propaganda palestina que utiliza la manipulación mediática y la puesta en escena para generar simpatía internacional. Este mecanismo de distorsión inventa ataques mediante videos editados o directamente actuados. Pero la inteligencia artificial ha amplificado su alcance, permitiendo la creación de videos y fotos falsas a gran escala que se viralizan fácilmente. A menudo estas creaciones son tan burdas que muestran fotos de personas con tres brazos, siete dedos por mano o muertos que se mueven. Muchas de las personas que trabajan en estas producciones suelen repetirse en diversas escenas o eventos, pero lo cierto es que se trata de una industria de la manipulación de guerra muy extendida.



Una de las características del manual de Pallywood es el uso de niños para amplificar el impacto emocional. Justamente en No Other Land, este uso es extendido, de la misma manera que Hamás usa a sus niños como escudos humanos, construye túneles bajo sus escuelas y oculta armamento en sus cuartos. Incluso a menudo se puede ver, en los festejos gazatíes, a los pequeños siendo alentados a actos de violencia terrorista.

El mecanismo de manipulacipon y creación de contenido ficcional como soporte para el terrorismo yihadista ha crecido exponencialmente. Claro ejemplo es la cadena británica BBC, que luego del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 se negó a calificar al grupo como "terrorista", ha sido emblemática en minimizar atrocidades de Hamás como asesinatos, violaciones y secuestros.

Un informe acerca de la cobertura de la BBC entre octubre de 2023 y febrero de 2024, realizado por el abogado británico-israelí Trevor Asserson descubrió que existieron 1,553 violaciones de las propias directrices editoriales sobre imparcialidad y verdad, con el fin de favorecer a Hamas. El informe señaló que Hamás fue descrito como una organización terrorista solo en un 3.2% de las menciones y que la cadena asociaba a Israel con "crímenes de guerra" y "genocidio".

Pero un escándalo aún mayor es el que estalló con otro documental de gran alcance como el que recibió el Oscar. Se trata del documental Gaza: Cómo sobrevivir en una zona de guerra, que fue retirado en febrero de 2025 luego de que la BBC admitiera "graves fallos" en su realización.

Nuevamente el manual de Pallywood se puso en marcha para usar niños. Para colmo uno de ellos, el narrador, era Abdullah Al-Yazouri quien resultó ser hijo del viceministro de agricultura de Hamás, a quien la BBC dio dinero rompiendo toda legalidad y ética, un hecho no revelado a los espectadores. Además, el camarógrafo del documental se filmó celebrando la masacre del 7 de Octubre. Una vez más, la BBC, como la ceremonia de los Oscar, sirvieron de plataforma para los terroristas.

Que Hollywood premie No Other Land es la constatación de su disposición a abrazar narrativas sesgadas que demonizan a Israel y blanquean las tácticas palestinas. Hollywood se ha convertido en su propia violenta caricatura y la herramienta de una guerra estratégica de presión internacional. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, al premiar No Other Land, se convirtió en cómplice de un hoax judeófobo que, además, perpetúa el control de Hamas sobre la vida de los gazatíes. La decadencia de Hollywood ha terminado por convertirse en Pallywood.