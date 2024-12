¿Es el terrorismo doméstico el siguiente paso de los radicales antisemitas?

18 de diciembre, 2024

Los estadounidenses estaban conmocionados e indignados por el asesinato de Brian Thompson, el consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthcare. O al menos la mayoría de los estadounidenses lo estaban. Al parecer, algunos se alegraron de ello, como indicaba un torrente de odio en las redes sociales dirigido hacia la víctima y de simpatía hacia el asesino.

Los más reflexivos se preguntarán cómo es posible que algunos traten al presunto asesino, Luigi Mangione, de 26 años, como una especie de héroe popular en cuyo nombre se ha creado un fondo de defensa legal financiado por crowdfunding, y a Thompson, de 50 años, marido y padre, como un villano. Es difícil no establecer una conexión entre este incidente y la forma en que muchos estadounidenses supuestamente educados han reaccionado de manera muy parecida a las atrocidades cometidas por Hamas y los terroristas palestinos el 7 de octubre de 2023. El ataque a un ejecutivo de seguros ha hecho temer que éste no sea el último caso de violencia dirigida contra alguien del sector sanitario.

No hay necesidad de esperar para ver si surge un patrón similar en respuesta a la demonización de Israel. La creciente lista de crímenes y amenazas contra judíos por parte de quienes simpatizan con Hamás y sus objetivos ya nos ha demostrado que la línea que separa la retórica violenta de las agresiones y el terrorismo asesino puede ser muy fina.

Después de que dos "activistas pro Palestina", como los describió simpáticamente The Washington Post, fueran expulsados de la Universidad George Mason de Virginia, la respuesta de muchos en el campus y de grupos antisemitas como el Consejo de Relaciones Islámicas Americanas (CAIR), así como de la prensa liberal, fue etiquetarlos como víctimas inocentes de una purga dirigida por judíos contra quienes "critican" a Israel.

El dúo fue puesto en conocimiento de la policía porque se sospechaba que habían cometido actos de vandalismo antisemita. Dado que eran miembros del grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina, que apoya el ataque a Israel y el objetivo terrorista del genocidio judío, eran los principales sospechosos. Pero cuando la policía encontró armas, munición y brazaletes árabes que pedían la muerte de los judíos en su casa, otros grupos de izquierda del campus culparon a la universidad de perseguirlos. Como señaló el grupo de vigilancia de los medios CAMERA, el hecho de que apoyaran abiertamente el terrorismo no impidió que el Post se tragara la historia de que la verdadera historia era la represión del activismo "pro Palestina". El espantoso hecho de que los estudiantes de una respetada institución de educación superior poseyeran material y armas que potencialmente podrían ser utilizadas contra sus compañeros para poner en práctica sus simpatías parecía una idea de último momento.

Lo sucedido en George Mason es un caso entre una lista cada vez más larga de incidentes en los que la defensa "pro Palestina" se ha vuelto violenta. Ese es el contexto en el que deberíamos pensar sobre la muerte de Brian Thompson y por qué tanta gente estaba dispuesta a justificarla o racionalizarla. En lugar de debatir ese incidente de forma aislada, la relación entre la retórica antisemita asociada a Israel por parte de los propagandistas de izquierdas y sus seguidores desde el 7 de octubre y el catálogo de incidentes violentos cometidos contra judíos en Estados Unidos debe entenderse como un indicio de adónde conduce esa actividad.

¿Se ha ido demasiado lejos?

No podemos sorprendernos cuando personas como la ex periodista del Washington Post Taylor Lorenz, famosa por sus comentarios desquiciados sobre diversos temas, comparte publicaciones que expresan su apoyo a lo que le ocurrió a Thompson. Lo que es aún peor es la disposición de figuras públicas supuestamente respetables a racionalizar el crimen como una reacción comprensible a lo que, según ellos, era un sistema sanitario injusto.

Esa fue la postura adoptada por la senadora Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York)-la líder del "Escuadrón" izquierdista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que pronto podría ser elevada al puesto de miembro demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Sus condenas del asesinato de Thompson iban seguidas de un "Sí, pero" añadido en el que afirmaban que cosas así son lo que podemos esperar cuando "se presiona demasiado a la gente".

La cuestión de cómo mejorar la sanidad estadounidense o hacerla menos desigual, así como la de si las compañías de seguros son las culpables de todo lo malo del sistema, son temas que pueden inspirar muchos debates animados. Defender la reforma o abolición de las compañías de seguros, la medicina socializada o incluso el procesamiento de sus ejecutivos es una cosa. Pero los comentarios sobre el asesinato de Thompson reflejan una creciente disposición de la izquierda a tratar la violencia por motivos políticos como una respuesta natural a cualquier cosa que no les guste. Eso es algo que no se puede ignorar, incluso si el asesinato también es despreciado por los críticos de la industria de seguros como una estrategia ineficaz para lograr el cambio que quieren.

Un historial de violencia con carga política



No sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que los debates políticos se transforman en violencia política. Los atentados anarquistas y los asesinatos de figuras públicas, como el Presidente William McKinley en 1901, fueron vistos por algunos como una respuesta a los excesos del capitalismo en un período que los historiadores llaman la "Gilded Age." En la década de 1960, un elemento del movimiento que protestaba contra la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam también se volvió violento: la organización Weather Underground llevó a cabo una campaña de terrorismo interno que incluía robos, asesinatos y atentados con bomba en lugares como el Capitolio de Washington.

Es un precedente ominoso para la última iteración del activismo de izquierdas que centra su odio contra los judíos e Israel.

La ley distingue claramente entre abogar por resultados violentos y cometer actos violentos. Incluso los que quieren ver muertos a todos los judíos siguen teniendo el mismo derecho a la libertad de expresión según la primera enmienda que sus vecinos que no incitan al odio, siempre que no esté relacionado con la violencia real. Pero como hemos visto muchas veces en el pasado, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, el terrorismo no surge en el vacío. Las personas que apoyan el genocidio y el terrorismo en principio -como los que corean "Del río al mar" y "Globalizar la intifada" en los campus universitarios y en las calles de las ciudades estadounidenses- pueden llegar a la conclusión de que participar en esos actos es justificable. Si los asesinos, violadores y secuestradores de Hamás son tus héroes y sus acciones se presentan como una reacción comprensible a la "ocupación", ¿por qué no esperar que un cierto porcentaje de los que glorifican el 7 de octubre intenten emularlo?

No basta con que quienes se oponen a las compañías de seguros o a Israel se limiten a decir que nada justifica la violencia y, al mismo tiempo, apoyen las agendas de quienes cruzan la línea que va de la prédica sobre los problemas al intento de asesinato. Una vez que la gente ve adónde conduce el deseo de buscar chivos expiatorios o de aplicar la ideología marxista tóxica a las disputas políticas, existe la obligación por parte de los ciudadanos responsables de repudiar tales causas, en lugar de tratarlas como "llamadas de atención" que deberían impulsarnos a cumplir su voluntad.

¿Quién necesita una "llamada de atención"?

Las turbas pro-Hamás siguen haciéndose notar en los campus universitarios y en el discurso público. Pero la presunción por parte de gran parte de los principales medios de comunicación liberales y de muchos políticos demócratas de que no son más que "idealistas" bienintencionados que quieren un mundo mejor o menos sufrimiento para los palestinos es errónea. Su visión del mundo ha sido formada por ideologías radicales tóxicas como la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad, que permiten poco o ningún matiz al debatir problemas complejos como el conflicto entre Israel y sus enemigos, y la demonización de quienes no están de acuerdo con ellos.

Algunos de los manifestantes son estudiantes extranjeros procedentes de países musulmanes o árabes donde el odio a los judíos y el apoyo a la violencia contra Israel son moneda corriente. Y grupos como SJP han recibido financiación de países extranjeros como el régimen de Irán, que apoya el terrorismo. Muchas instituciones educativas también están financiadas en parte por aliados de Hamás como Qatar.

Si juntamos todo esto, tenemos una receta no sólo para un aumento del antisemitismo impulsado desde la izquierda, sino también una posibilidad muy real de que se produzca violencia organizada en forma de terrorismo interno.

En los últimos cuatro años, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha mostrado poco interés en investigar la amenaza muy real de terrorismo doméstico por parte de simpatizantes de Hamás. En su lugar, ha malgastado un tiempo y una energía considerables persiguiendo a conservadores pacíficos que han protestado contra las políticas COVID-19, el adoctrinamiento woke en las escuelas o el aborto como si fueran terroristas domésticos. Revertir esta situación debería ser una prioridad para la administración entrante del presidente electo Donald Trump.

Las clases parlanchinas que dominan el discurso público, junto con los políticos de izquierdas que buscan su aprobación, tienen que entender que la "llamada de atención" que realmente se necesita no consiste en obligar al país a adoptar sus opciones políticas. Se trata más bien de reconocer que, en relación con Israel y otras cuestiones, su retórica equivocada ha creado una atmósfera en la que el asesinato y el terror no sólo son imaginables, sino tal vez inevitables.

