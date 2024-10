El presidente Trump tiene razón: Aurora es una zona de guerra. Tu comunidad podría ser la próxima

20 de octubre, 2024

Nunca pensé que sentiría temor por mi vida en mi propia casa, hasta que sucedió este año.

En 2023, comencé a notar cambios significativos en mi complejo de apartamentos en Aurora, Colorado, a menos de 20 millas de la ciudad santuario de Denver. Desde entonces, los medios locales informaron que las autoridades comenzaron en diciembre de 2022 a transportar en autobús a inmigrantes venezolanos ilegales a la zona, pero nadie nos lo dijo.

Los miembros del Tren de Aragua, una violenta pandilla carcelaria venezolana que ha llevado el tráfico sexual y los delitos violentos a comunidades de todo nuestro país, comenzaron a patrullar mi edificio de apartamentos con armas, derribando puertas y exigiendo llaves a mis vecinos.

Nos hicieron la vida lo más incómoda posible: pusieron música a todo volumen a todas horas, ejercieron intimidación armada mientras merodeaban fuera de nuestras puertas, golpearon las paredes, entraron en motocicletas a los edificios y aceleraron los motores para llenar el aire con gases de escape mientras dormíamos.

Luego, se fueron apoderando de las unidades de mi edificio, piso por piso. Comenzaron a cambiar las cerraduras de nuestros edificios; en algunos casos, incluso cambiaron las puertas. Detenían a la gente a punta de pistola en el estacionamiento.

Intenté que intervinieran las fuerzas del orden, pero me dijeron que tenían las manos atadas.

Pronto me convertí en el último inquilino de mi edificio. Instalé seis cámaras dentro y fuera de mi casa con la esperanza de que, si el peligro llegaba a mi puerta, tendría pruebas y la policía finalmente actuaría ante mis numerosos pedidos de ayuda.

El 18 de agosto se desató el infierno.

Seis pandilleros enmascarados, armados con rifles semiautomáticos y pistolas, intentaron entrar a la fuerza en la casa de mi vecino mientras yo estaba sentada a unos metros de la puerta, aterrorizada. Me tiré al suelo y no me hicieron daño.

Pero minutos después, se desató un tiroteo a lo largo de mi cuadra. Se oyeron más de 25 disparos, hirieron a mi amigo, que más tarde sucumbió a sus heridas. Las balas dejaron agujeros en las ventanas cercanas y en los autos de mi esposo y mío.

Todo quedó grabado en video, y aunque la policía local y los líderes del Partido Demócrata, como el Gobernador Jared Polis y el Congresista Jason Crow, habían intentado durante mucho tiempo negar la realidad de lo que estaba ocurriendo en Aurora, finalmente teníamos pruebas.

No importó. Los líderes policiales estaban demasiado concentrados en la imagen como para perseguir a los criminales que derribaban puertas y amenazaban mi vida, y se negaron a hacer nada o incluso a admitir que había un problema.

Diez días después, me mudé de la propiedad y mi video se volvió viral, exponiendo finalmente la realidad de lo que está sucediendo no solo en Aurora, sino en comunidades grandes y pequeñas en todos los Estados Unidos.

Los Demócratas hablan una y otra vez sobre elevar las experiencias vividas, pero ¿qué pasa con mis experiencias y las de mis vecinos?

He sido Demócrata toda mi vida, pero mi partido no quiere que nadie exponga la verdad: Las políticas de Kamala Harris han desatado una ola de terror, violencia y muerte en pequeñas comunidades de todo el país. Los Demócratas me dieron la espalda.

Solo en octubre, inmigrantes ilegales han sido acusados de apuñalar a un hombre en Wisconsin, traficar metanfetamina cerca de escuelas en Georgia y violar a una niña en Massachusetts.

Harris nunca ha hablado con las familias de Rachel Morin o Jocelyn Nungaray, dos mujeres que fueron brutalmente asesinadas a manos de inmigrantes ilegales.

Desde que Harris asumió el cargo, al menos 1,9 millones de inmigrantes ilegales, cuyos antecedentes criminales no fueron investigados, han evadido a la Patrulla Fronteriza y han escapado hacia dentro de los Estados Unidos, además de los 8,3 millones de personas que cruzaron la frontera, y la amnistía masiva de Harris y Biden está protegiendo de la deportación a medio millón de inmigrantes ilegales, que ya se encuentran en nuestro país.

Solo en 2023, más de 900.000 inmigrantes ilegales no investigados fueron liberados en nuestras comunidades para esperar las fechas de las cortes de inmigración.

¿Cuántos de ellos cometieron delitos en su país de origen de los que nunca nos enteraremos? ¿Cuántos de ellos seguirán aterrorizando, violando o asesinando a nuestros ciudadanos aquí?

En los Estados Unidos de Kamala Harris, todos los estados son estados fronterizos, y todas las comunidades están amenazadas.

Ver a los medios de comunicación reducir mis experiencias a una sola, que involucraba sólo un “puñado” de apartamentos, es inaceptable. ¿Cuántas armas están permitidas en la puerta de tu casa? ¿Cuántos pandilleros quieres que vivan al final del pasillo?

La respuesta es cero, porque ningún estadounidense debería tener que soportar amenazas y miedo a manos de un inmigrante ilegal; ninguna familia debería ser víctima de una pandilla extranjera en suelo estadounidense.

Nuestros funcionarios electos deben priorizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, no la de los criminales extranjeros. Kamala Harris puede mentir sobre su historial y fingir que le importa mi seguridad todo lo que quiera, pero la realidad es que cuatro años más de Harris solo significarían más violencia, más caos y más destrucción a manos de pandillas y otros criminales extranjeros que quieren destruir nuestro país desde adentro.

Niégalo bajo tu propio riesgo. Tu podrías ser el próximo.