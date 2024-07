Manifestantes progresistas pro-Hamás, el mundo los necesita

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-13T18:22:40.000Z"}

Hola, manifestantes progresistas pro-Hamás. ¿Cómo están? ¿Ya regresaron de alguna protesta contra Israel? ¿Ya ondearon sus banderas palestinas y anduvieron dando vueltas con su kufiya chic? ¿Ya pudieron sentir que hicieron algo importante por el mundo? ¡Qué bien!

Ahora que ya están en casa, ¿tendrán algo de tiempo para hacer alguna pequeña protesta contra Rusia después del reciente bombardeo al hospital de niños? No los he visto ni escuchado quejarse por el asunto. Quizás, entre tanta manifestación contra Israel se les pasó. Sucede. Pero bueno, tampoco se ha informado de ninguna movilización suya desde la invasión de Putin a Ucrania. Me tomo el atrevimiento de expresarles mi inquietud al respecto ya que afirman ser pacifistas.

¿Dónde están esas banderas ucranianas? ¿Dónde están esas banderas rusas quemadas y pisoteadas? No me malinterpreten, estimados. No estoy a favor de prender fuego ningún símbolo de ninguna nación, pero parece que no tienen suficientes fósforos o mecheros, ya que solamente les alcanza para incendiar banderas israelíes o estadounidenses. Llamativo.

Sin embargo, si tal como ustedes afirman, sus protestas están destinadas a solidarizarse con las víctimas y los oprimidos, parece que por algún motivo misterioso, sólo se concentran en el conflicto israelí-palestino. No obstante, con el fin de que puedan ampliar su manto de solidaridad a otras partes del planeta y mientras los ucranianos siguen esperando su apoyo, quisiera comentarles que hay millones de personas en el mundo que necesitan de todo su compromiso debido a que se encuentran atrapadas en diversos conflictos y/o sufren de horribles atrocidades. Sin embargo, por alguna extraña razón, las tienen olvidadas.

Afganistán



Es extraño que ustedes se definan como “feministas” mientras no se les escucha levantar la voz por los derechos de las afganas, que son oprimidas por los talibanes. Las mujeres allí no pueden escoger su género ni sus pronombres, por lo que seguirán siendo mujeres, y como tales carecen de las libertades más básicas que ustedes dan por sentadas.

Las mujeres afganas no pueden estudiar, trabajar, vestir de la manera que deseen, realizarse tratamientos en un salón de belleza, salir de su casa sin un pariente cercano del sexo masculino, practicar deportes, subir a un autobús con hombres, elegir a su esposo o la cantidad de hijos que quieren tener, asomarse a las ventanas o balcones de sus viviendas, o protestar.

Sin embargo, por algún extraño motivo aún no han organizado una protesta contra el régimen de los talibanes. Raro.

La región del Sahel



Los conflictos tribales y los ataques de organizaciones terroristas, entre otras situaciones desesperantes, en el Sahel han sumido a la región africana en una profunda crisis de violencia que ha generado muerte, desplazamientos, opresión y pobreza extrema en la zona. De hecho, la violencia yihadista dejó 23.300 muertos solo en el año 2023, según un informe del Africa Center for Strategic Studies (ACSS), y se reportaron 2,500,000 de desplazados desde el 2012 al 2022, de acuerdo con un reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés).

¿Ningún reclamo al respecto por parte de ustedes? ¿Por qué extraño motivo será?

Somalia

En Somalia también están esperando que ustedes, los indignados de siempre, se indignen por el sufrimiento de la población de ese país, donde desde el inicio de la guerra civil en 1991 hasta la actualidad, el conflicto ha resultado en la muerte de cientos de miles de personas, tanto por violencia directa como por causas relacionadas con los combates, la hambruna y las enfermedades.

Además, en los últimos años, el grupo islamista Al-Shabaab ha llevado a cabo numerosos ataques terroristas en Somalia y en países vecinos, causando la muerte de miles de personas. Con esta introducción pueden empezar a investigar el asunto en profundidad para que no se les olvide, ya que desde 1991 hay gente esperando su solidaridad, que por algún extraño motivo no llega.

República Centroafricana



La guerra civil entre la coalición rebelde Séléka, compuesta principalmente por musulmanes, y las milicias anti-Balaka, formada esencialmente por cristianos, han dejado, desde que estalló el conflicto en 2012, miles de muertos, más de 1,000,000 de desplazados internos y más de 600.000 refugiados. Sin embargo, por algún extraño motivo, no he visto ni una carpa en ninguna universidad para protestar por esto y solidarizarse con las víctimas.

Nigeria



Si bien para ustedes afirman que Hamás es una especie de grupo de resistencia, otra organización islamista similar, llamada Boko Haram, ha estado secuestrando y asesinando a decenas de miles de hombres, mujeres y niños en Nigeria, pero estas víctimas tampoco cuentan con su solidaridad. Además, ustedes tampoco se han tomado la molestia de escoger un bando en otros violentos conflictos que atormentan al país, como el de los agricultores contra los pastores. ¿Cuál será ese extraño motivo por el que prefieren ignorar tanto sufrimiento?

Sudán y Sudán del Sur



La región de Darfur, en Sudán, ha sido escenario de una limpieza étnica, liderada por el dictador islamista Omar al Bashir, que ha durado décadas y que alcanzó su punto máximo a principios de los años 2000. Se estima que murieron unas 400.000 personas.

Sin embargo, el conflicto nunca se ha detenido, y en 2023 estalló una guerra civil que ha dejado miles de asesinatos, abusos y violaciones sexuales, entre otras atrocidades. Además, alrededor de 8,500,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Mientras tanto, es importante conocer otro dato que seguramente les parecerá irrelevante, ya que sus ojos están puestos en Gaza, claro: unas 25,000,000 de personas dependen de suministros alimentarios de emergencia, y según un informe publicado en abril de este año, aproximadamente unas 5,000,000 de ellas corrían riesgo de morir por inanición. Sin embargo, por algún extraño motivo nunca han demostrado ningún interés por el sufrimiento de esta gente. ¿Por qué será?

La situación en Sudán del Sur también es desesperante. Desde el estallido de la guerra civil en 2013 hasta su fin en 2020, han muerto miles de personas, se han cometido todo tipo de atrocidades contra adultos y niños, y millones de personas debieron abandonar sus hogares. Sin embargo, la violencia no se ha detenido, y el conflicto que arrastra sumado a la violencia esporádica en el país y a la inseguridad alimentaria , entre otros asuntos, siguen golpeando a los ciudadanos de esta nación, que por algún extraño motivo, ustedes, manifestantes progresistas pro-Hamás, deciden ignorar.

Yazidíes en Irak

Si bien los yazidíes han sido perseguidos por siglos, la masacre más reciente sufrida por este grupo étnico sucedió en agosto de 2014, cuando ISIS emprendió una campaña para llevar a cabo una limpieza étnica contra los yazidíes en Irak, en la que 400.000 miembros de esta comunidad huyeron a otras zonas y otros fueron asesinados o secuestrados y sometidos a horribles actos de violencia: esclavitud, trabajos forzados, tortura y violación.

Se estima que ISIS mató a 5.000 hombres y mujeres yazidíes. Además, los terroristas obligaron a los hombres a convertirse al islam o morir, en tanto que las mujeres fueron secuestradas, forzadas a casarse con el mejor postor, esclavizadas sexualmente y obligadas a convertirse al islam. Además, por si les interesa -lo dudo- se estima que aún hay unos 2.800 niños y mujeres yazidíes aún desaparecidos. Pero, claro, por algún extraño motivo no les ha despertado ningún interés ni han escrito una letra para reclamar por su liberación inmediata.

Irán



En Irán, las mujeres, los opositores pacíficos y las minorías sexuales son extremadamente oprimidos. Los homosexuales y críticos suelen ser encarcelados y/o ahorcados, en tanto que las mujeres deben seguir un código de conducta y vestimenta estricto, de lo contrario son detenidas por policías y mueren en “extrañas” circunstancias; tan extrañas como las razones por las cuales ustedes nunca alzan la voz ante semejantes atrocidades.

¿Por qué no alzan la voz ante estos terribles conflictos y tanto sufrimiento en el mundo?

Lo cierto es que se puede seguir la lista con las brutales atrocidades cometidas en China contra minorías religiosas y opositores, o en Rusia, o en Corea del Norte, o con el sufrimiento de la minoría copta en Egipto, o con los conflictos en el Líbano y tantos etcéteras. No obstante, tienen toda la tecnología a su alcance para informarse sobre todos estos conflictos, verdaderos genocidios, verdaderas limpiezas étnicas y verdaderas masacres para solidarizarse con las víctimas, que están desesperadas por ayuda.

Todos queremos ver campamentos de protesta, actividades para identificarse con todos estos grupos oprimidos, manifestaciones de todo tipo y exigencias de alto el fuego en todas esas guerras y para que se detengan todas las atrocidades mencionadas. Pero por algún extraño motivo, no lo hacen.

Ustedes, los mal llamados propalestinos, tampoco ponen el grito en el cielo cuando Hamás tortura y/o asesina a los mismos palestinos que piensan diferente o que pertenecen a minorías sexuales; y por ese motivo es necesario que la prensa comience a llamarlos como lo que son: pro-Hamás, proterrorismo y/o fascistas.

Por algún motivo, piénsenlo, los árabes israelíes no quieren bajo ningún concepto formar parte de un Estado palestino, ya que en Israel pueden vivir en libertad todas las personas, sin distinción de raza, género, credo, etnia, inclinación sexual o ideología. Incluso ustedes pueden expresar todo su odio, algo que no podrían hacer en Gaza ni en la Ribera Occidental ni en ningún territorio gobernado por una tiranía islámica o izquierdista. De hecho, sus actuales aliados islamistas, que en este momento les conviene usarlos, no ven la hora de poder degollarlos y descartarlos como trapos viejos cuando logren avanzar con su agenda liberticida; ellos los detestan más de lo que ustedes dicen detestar a Israel, Estados Unidos y los valores occidentales en general.

El extraño motivo por el que ustedes protestan contra el único Estado judío de manera obsesiva al tiempo que obvian los innumerables conflictos y verdaderas atrocidades que se cometen en el mundo, incluso las perpetradas por palestinos contra palestinos, en realidad no es tan extraño, ¿verdad?