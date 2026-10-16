María Corina Machado dice que “entiende” el plan de tres fases de EEUU para estabilizar Venezuela

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de octubre, 2026

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado aseguró que comprende la lógica detrás del plan de tres fases que Washington diseñó para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, una hoja de ruta que contempla la estabilización del país, su recuperación económica y, en una última etapa, la transición a la democracia. Sin embargo, la líder opositora dejó claro que no comparte una de sus piezas centrales, que es la permanencia de Delcy Rodríguez al frente del régimen.

“Entiendo la lógica y el razonamiento”, dijo Machado sobre la decisión de avanzar de forma gradual, en una entrevista concedida en Panamá al New York Times. Aun así, sostuvo que el proceso podía haberse llevado adelante sin Rodríguez, a quien considera parte del sistema criminal que gobernó el país, aunque admitió que, dadas las circunstancias, a los venezolanos les conviene que el plan funcione.

La dirigente ya había adelantado su postura hace dos semanas en una columna publicada en el New York Post, titulada “Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar”. En ese texto, Machado sostuvo que la operación del 3 de enero abrió una oportunidad histórica para el país y planteó que el paso clave para garantizar la estabilidad era fijar una fecha para elecciones presidenciales libres en un plazo de un año, porque solo un Gobierno electo podría ofrecer la seguridad jurídica que necesita la inversión extranjera.

Machado también abordó la situación del sector petrolero en su país, donde cuestionó la trayectoria del empresario Alejandro Betancourt y su participación en la gestión de recursos energéticos.

Machado calificó la gestión histórica de Betancourt como responsable de una "corrupción obscena" y desestimó que pueda ser considerado un socio comercial viable bajo una futura administración democrática.

Auditorías independientes, dentro y fuera de Venezuela, han demostrado que el empresario amasó su fortuna mediante contratos sin licitación para plantas eléctricas que involucraron sobreprecios al Estado. En sus declaraciones, Machado lo señaló directamente como "uno de los principales responsables de lo que nuestro pueblo está sufriendo en este momento" respecto a la crisis del sistema eléctrico.

Transparencia legal y el futuro de las instituciones

Al ser consultada sobre el estatus de los compromisos comerciales suscritos en la actualidad por la administración Trump y el régimen que encabeza Delcy Rodríguez, Machado enfatizó que el respeto al marco constitucional será el único criterio para determinar la validez de cualquier acuerdo energético.

"Quiero ser muy clara ahora: si estos contratos que se están firmando, estos acuerdos que se están firmando, cumplen con la ley venezolana, serán respetados", afirmó la dirigente. No obstante, subrayó que aquellas alianzas establecidas al margen de la legalidad o con actores salpicados por irregularidades financieras carecerán de sustento institucional.

En materia de derechos humanos, la líder opositora ratificó que las denuncias formuladas ante organismos internacionales contra altos cargos actuales deberán ser procesadas mediante mecanismos formales de justicia.

"En nuestra Constitución y en los tratados internacionales hay delitos que no están sujetos a amnistía ni perdón", puntualizó, proponiendo la creación de una comisión de la verdad independiente y tribunales especializados.

Perspectivas para el retorno democrático

A pesar de los obstáculos que le han impedido regresar al país tras múltiples intentos por vía aérea y marítima, Machado reiteró su determinación de volver a Venezuela "más pronto de lo que se espera" para acompañar el proceso de cambio institucional. Estudios de opinión recientes publicados por Bloomberg sitúan el respaldo a su liderazgo en un 52% entre los encuestados.

Machado concluyó que la verdadera estabilidad económica y la atracción de capitales internacionales requerirán el restablecimiento del Estado de derecho y el libre mercado.

"Venezuela será libre. Traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa, construiremos instituciones democráticas que durarán por generaciones, tendremos mercados abiertos que ofrecerán condiciones inigualables para la inversión internacional y convertiremos a nuestro país en una fuente de estabilidad para toda la región", aseveró.