Rubio pide a toda la oposición venezolana sumarse al diálogo con el chavismo

El secretario de Estado Marco Rubio estrecha la mano de la líder de la oposición venezolana, Dinorah Figuera AFP

Publicado por Diane Hernández 9 de octubre, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio instó este viernes a todos los sectores de la oposición venezolana a incorporarse a las negociaciones con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, en un proceso impulsado por Washington para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela.

Durante un encuentro en el Departamento de Estado con la dirigente opositora Dinorah Figuera, quien encabeza las conversaciones con el chavismo, Rubio confirmó que la tercera ronda de negociaciones comenzará el próximo 14 de octubre y reiteró el respaldo de la Administración de Donald Trump a la iniciativa.

"Le pedimos a todos los elementos que están en oposición, y a todos los elementos en la sociedad, que participen y apoyen este proceso", declaró Rubio, según informó la agencia AFP.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Figuera cuenta con el "apoyo al 100%" de Washington y defendió la negociación como una oportunidad para restablecer las instituciones democráticas del país.

"Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en mucho tiempo de restablecer de nuevo la democracia", afirmó. "Nuestro deseo no es simplemente que Venezuela tenga una elección, sino también que tenga una democracia duradera", añadió.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la próxima ronda se concentrará en finalizar el proceso de selección del Tribunal Supremo de Justicia y establecer garantías para la participación de ciudadanos y partidos políticos en unas elecciones creíbles.

Las diferencias con María Corina Machado

El llamado de Rubio se produce en medio de las divisiones dentro de la oposición venezolana sobre el rumbo y la velocidad de las negociaciones.

María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y una de las principales figuras opositoras al chavismo, permanece en el exilio y no participa directamente en las conversaciones que se desarrollan en Caracas.

Aunque Machado ha mantenido encuentros con Rubio y otros funcionarios de la Administración Trump, existen diferencias públicas con Figuera sobre los tiempos y las condiciones para concretar la transición.

Según informó el Financial Times, Machado ha planteado la celebración de elecciones presidenciales en julio de 2027, mientras insiste en la necesidad de establecer garantías democráticas y condiciones para su regreso al país.

Rubio ha expresado anteriormente su aprecio personal por Machado y ha asegurado que Estados Unidos no se opone a su retorno. Sin embargo, Washington mantiene su respaldo al equipo negociador encabezado por Figuera.

La apuesta de Washington tras la captura de Maduro

Las negociaciones forman parte de la estrategia estadounidense para Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar el pasado 3 de enero.

Desde entonces, la Administración Trump ha impulsado una hoja de ruta dividida en tres etapas: estabilización económica, apertura a la inversión extranjera —especialmente en el sector petrolero— y una negociación política que desemboque en elecciones.

Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, reconocida por Washington como órgano legislativo legítimo, defendió los avances del proceso pese a las dificultades.

"Este no es un proceso fácil, pero es un proceso posible", afirmó la dirigente, quien también celebró la recuperación de las inversiones petroleras.

"Creemos que el cumplimiento de esta hoja de ruta, con el acompañamiento de Estados Unidos, sin duda alguna va a llevar a nuestro país al progreso", sostuvo.

La representante opositora evitó establecer una fecha para las elecciones y aseguró que las conversaciones buscan construir las condiciones necesarias para celebrarlas.

Por su parte, Trump ha manifestado satisfacción con la cooperación de Delcy Rodríguez, aunque considera que Venezuela todavía no está preparada para acudir a las urnas.

El Gobierno interino ha impulsado una amnistía que permitió la excarcelación de cientos de presos políticos, pero todavía no se ha comprometido públicamente a establecer un calendario electoral.

La próxima ronda de negociaciones será, por tanto, una prueba para determinar si los acuerdos institucionales pueden traducirse en garantías electorales concretas y si Washington consigue incorporar a los sectores de la oposición que siguen fuera de la mesa de diálogo.