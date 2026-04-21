El excongresista mexicano Rodrigo Cortés: “Es orwelliano que la cumbre de progresistas se rehúse a condenar a las dictaduras de izquierda”

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al excongresista mexicano Rodrigo Cortés sobre la cumbre de líderes progresistas que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Barcelona, así como también sus objetivos y planes a futuro.

“El intento de la cumbre de reagrupar a las izquierdas terminó siendo fallido, porque trataron de hacer tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, hacer cumbres bilaterales de España con Brasil y de España con México, ya que las únicas tres figuras relevantes fueron Lula, Sheinbaum y Pedro Sánchez. […] La izquierda radical mundial no necesariamente va a resurgir con Donald Trump. Precisamente lo irónico de esta cumbre es que deja ver clarísimo que para ellos la democracia es un término para acomodar sus intereses.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.