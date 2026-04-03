EN VIVO | Trump afirma que podría reanudar "fácilmente" las operaciones en el estrecho de Ormuz

El puente B1 en Karaj (Irán), destruido por Estados Unidos AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 3 de abril, 2026

El conflicto en Oriente Medio continúa y los bombardeos llevados a cabo por ambos bandos no cesan. Mientras se busca alcanzar un acuerdo de paz, la entente estadounidense-israelí advierte a Irán de que bombardearán "infraestructuras civiles" que causarían grandes daños. Por su parte, el régimen islamista prometió una respuesta "devastadora", atacando los intereses de Washington DC en la región.

18:12 Ataque de misiles iraníes contra Israel, según Ejército 01:14 04/04/2026 01:14 04/04/2026 (AFP) El ejército de Israel informó haber detectado un ataque con misiles proveniente de Irán el sábado, cuando la guerra en Oriente Medio entra en su sexta semana.



"Hace poco, el ejército israelí detectó misiles lanzados desde Irán en dirección al territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están movilizados para interceptar esta amenaza", escribió el ejército en su cuenta de Telegram

11:24 Israel inicia "una ola de ataques a gran escala" 17:24 03/04/2026 17:24 03/04/2026 Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este viernes el lanzamiento de una ola de ataques a gran escala contra Teherán, en paralelo a bombardeos en Beirut.



"Además de los bombardeos en Beirut, las Fuerzas de Defensa de Israel han empezado una ola de ataques a gran escala contra infraestructura del régimen iraní en Teherán", afirmaron las fuerzas israelíes en un comunicado.

11:05 Cumbre Rutte-Trump la próxima semana 17:05 03/04/2026 17:05 03/04/2026 (AFP) El jefe de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá con Donald Trump la próxima semana durante una visita a Washington, en momentos que el presidente de Estados Unidos arremete contra la alianza por la guerra con Irán.

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​Trump ha sugerido estar considerando abandonar la alianza militar de 77 años debido a la respuesta de las naciones europeas a su guerra.

10:32 Buscan a la tripulación de un avión estadounidense que se estrelló en Irán 16:32 03/04/2026 16:32 03/04/2026 Un avión de combate estadounidense se estrelló en territorio iraní y las fuerzas estadounidenses están intentando dar con el paradero de la tripulación para rescatarles, según informó AFP.

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​Sería la primera pérdida conocida de un avión dentro de Irán desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

09:17 La Casa Blanca solicita un presupuesto de defensa de $1,5 billones 15:17 03/04/2026 15:17 03/04/2026 (AFP) Este viernes, la Casa Blanca envió un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por valor de 1,5 billones de dólares para 2027.

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​Si el proyecto es aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1,5 billones en 2027.

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​Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial.

08:48 Trump: "Podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz" 14:52 03/04/2026 14:52 03/04/2026 El presidente Donald Trump afirmó que podría reanudar "fácilmente" las operaciones en el estrecho de Ormuz. Además, afirmó que es capaz de "tomar el petróleo y hacer una fortuna".

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​"Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna", escribió en Trump en su perfil de Truth Social.

06:27 Renuncia el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de EEUU 12:21 03/04/2026 12:21 03/04/2026 Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, presentó su renuncia al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio del conflicto contra Irán.

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​El general George "abandonará con efecto inmediato sus funciones de 41er jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra", informó Sean Parnell, portavoz del Pentágono.

06:14 Estados Unidos armó a los Estados del Golfo durante décadas. ¿Por qué no quieren luchar?

MITCHELL BARD 12:14 03/04/2026 12:14 03/04/2026 La neutralidad conlleva sus propios riesgos: Si permanecen al margen y el régimen iraní perdura, pueden ser permanentemente vulnerables, dependientes de una garantía de seguridad estadounidense que a su vez está limitada por la resistencia interna a los enredos extranjeros.

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