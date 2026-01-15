JD Vance y Marco Rubio rechazan las peticiones de Dinamarca y Groenlandia para frenar la retórica de Trump sobre la isla

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de enero, 2026

El medio The Hill reveló este miércoles que el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance rechazaron las peticiones de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia para que la Administración del presidente Donald Trump abandone su retórica sobre una posible toma del territorio danés, durante una reunión de alto perfil celebrada en la Casa Blanca. El mandatario republicano ha convertido la adquisición de Groenlandia en una de sus mayores prioridades y no ha descartado el uso de la fuerza militar.

Si bien no se detallaron las palabras que los funcionarios de la Administración habrían dirigido contra los políticos de Dinamarca y Groenlandia durante la reunión, entre los cuales se encontraba el canciller danés Lars Rasmussen, este declaró luego del encuentro que ambas partes confirmaron su “desacuerdo fundamental” en relación con el tema.

Horas antes del encuentro, Trump reforzó su postura al escribir en su cuenta de Truth Social que cualquier solución que no implique el control estadounidense del territorio sería “inaceptable”. Sin embargo, tanto Dinamarca como Groenlandia rechazaron de plano la idea de pasar a formar parte de Estados Unidos. Ambos gobiernos señalaron que, si bien se encontraban dispuestos a mantener el diálogo con Washington para atender las preocupaciones de seguridad, Groenlandia no será territorio estadounidense.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una vía común hacia adelante. El grupo, desde nuestro punto de vista, debe centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino de Dinamarca”, dijo Rasmussen a la prensa frente a la embajada danesa en Washington.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, aseguró que su gobierno busca encontrar el “camino correcto” y fortalecer la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, sin quedar bajo su control. “Eso no significa que queramos ser propiedad de Estados Unidos. Pero como aliados, fortalecer nuestra cooperación es lo que nos interesa”, afirmó.