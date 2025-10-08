Ecuador: el presidente Daniel Noboa sale ileso de un ataque a balazos a su vehículo

Publicado por Williams Perdomo 8 de octubre, 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso de un ataque presuntamente a balazos contra el vehículo en el que viajaba el martes. La información fue confirmada por la ministra de Ambiente y Energía.

"Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente", dijo la ministra Inés Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió sano y salvo.

Videos difundidos por la Presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien grita "agachen la cabeza".

Otras imágenes desde afuera dejan ver a un grupo de manifestantes que lanzan piedras y palos mientras la caravana avanza en medio del sonido de sirenas.

El convoy fue atacado cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur), donde el mandatario inauguró una planta de tratamiento de agua. Más tarde y a 70 kilómetros de allí Noboa participó de un acto público en Cuenca.

"Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (...) No vamos a permitir que un poco (algunos, ndlr) de vándalos eviten que trabajemos por ustedes", dijo el presidente ante los asistentes en Cuenca.

Atentado contra la democracia

El secretario de la OEA, Albert Ramdin, rechazó el martes el ataque, que tildó de "atentado contra la democracia".

"Condeno enérgicamente el ataque", dijo Ramdin en la red X, y añadió que "estos actos de violencia constituyen un atentado contra la democracia, la estabilidad y el espíritu de convivencia pacífica".

Entre tanto, la ministro Manzano señaló que el Gobierno presentó ante la Fiscalía una denuncia por "tentativa de asesinato" contra Noboa y que tras el hecho hay cinco personas detenidas, que serán investigadas por el delito de terrorismo, castigado con hasta 30 años de prisión.