La justicia estadounidense recoge nuevos señalamientos contra Nicolás Maduro y la élite del régimen venezolano por secuestros y narcoterrorismo

Publicado por Virginia Martínez 25 de agosto, 2025

Documentos presentados en agosto por una Corte del Distrito Sur de Florida describen una importante demanda contra Nicolás Maduro, al igual que contra varios aliados y colaboradores de su entorno.

Los individuos señalados incluyen a la alta cúpula de PDVSA, jueces del Tribunal Supremo de Justicia y miembros del cartel de los Soles.

La demanda judicial, a la que VOZ ha tenido acceso, fue presentada por ciudadanos estadounidenses que afirman haber sido víctimas directas de secuestros, torturas y amenazas orquestadas por el régimen chavista.

Entre los demandantes se encuentran: La familia Kenemore : Jerrel Kenemore, Jerrel Lloyd Kenemore II, Tristan Alexander Lee Kenemore, Zoe Athena Vera Lynn Kenemore, Tina Rachael Porras y Rejeana Ann Tillary.

: Jerrel Kenemore, Jerrel Lloyd Kenemore II, Tristan Alexander Lee Kenemore, Zoe Athena Vera Lynn Kenemore, Tina Rachael Porras y Rejeana Ann Tillary. La familia Marval: Edgar José Marval, Lady Stephanie Schulman Morris y menores de edad, al igual que Jason Saad.

La demanda detalla cómo, en el 2016, después de que los sobrinos de la primera dama Cilia Flores fueran condenados por narcotráfico en Estados Unidos, Nicolás Maduro secuestró a seis ejecutivos estadounidenses de Citgo, quienes fueron llevados a la prisión del Helicoide en Caracas, con el objetivo de utilizarlos como peones para negociar con Washington.

Asimismo, el documento reitera que tras el arresto y extradición de Alex Saab a EEUU en 2020, acusado de haber desviado más de $350 millones, se repitió el mismo tipo de represalias por parte del régimen venezolano.

Maduro no actúa solo

Aparte de Nicolás Maduro, entre los demandados también se encuentran los más altos cargos del régimen venezolano: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el expresidente del Tribunal Supremo, Maikel José Moreno Pérez; el exministro de Relaciones Interiores, Néstor Luis Reverol Torres; el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Jesús Rodríguez Gómez; la vicepresidente de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gomes; el actual ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello Rondón, y el actual ministro de Industrias, Alex Nain Saab Moran.

El documento reitera que Maduro no puede cometer sus actos de terrorismo solo y que los otros acusados le proporcionan apoyo material, incluido un flujo constante de millones de dólares procedentes del narcotráfico, blanqueo de dinero y asistencia para evadir las sanciones de EEUU.

De acuerdo al documento, el tráfico de drogas se ha realizado hacia EEUU y el lavado de dinero ha sido igualmente efectuado hacia y a través del país, con "miles de millones de dólares extraídos de los ciudadanos estadounidenses".

Según la demanda, Nicolás Maduro "necesitaba efectivo para comprar lealtad en Venezuela, cimentar su ilegítimo control autoritario sobre Venezuela y continuar cometiendo terrorismo antiamericano, incluyendo mantener a los demandantes cautivos en sus mazmorras".

El dinero es la savia del terrorismo, asegura el documento, y sin el apoyo voluntario de los otros demandados, el terrorismo de Maduro contra los ciudadanos estadounidenses y la población venezolana no sería posible.

Encarcelamiento, torturas y persecución

Los demandantes Jerrel Kenemore, Edgar Marval y Jason Saad, de acuerdo a la demanda, quedaron atrapados en la red indiscriminada de toma de rehenes de Nicolás Maduro tras "la captura y extradición legal" de Alex Saab a Miami, Florida.

El documento resalta que "Maduro mantuvo cautivos a los señores Kenemore, Marval y Saad en condiciones indeciblemente duras durante casi dos años", durante los cuales el líder del régimen venezolano "fue responsable de su tortura a manos de su policía secreta".

Por poner sólo un ejemplo, la demanda cita que "las sádicas palizas le rompieron la espalda al Sr. Marval, que sigue sufriendo una agonía constante y necesita fuertes analgésicos hasta el día de hoy".

El documento también describe cómo "Maduro sometió al Sr. Marval a tortura psicológica, incluidas amenazas constantes por parte del DGCIM de que si el Sr. Marval se quejaba o lo hacía público, se llevarían a sus hijos y nunca volvería a verlos".

Asimismo, la demanda detalla cómo durante sus primeros 40 días de cautiverio, "el Sr. Kenemore permaneció aislado, sin comida ni agua y privado de luz de forma rutinaria. Tras el periodo de aislamiento, fue trasladado a celdas en el sótano donde fue torturado aún más".

El Sr. Kenemore también sufrió maltrato psicológico durante su encarcelamiento. Este tipo de maltrato, conocido como tortura blanca, pretendía quebrar la mente sin dejar cicatrices visibles.

La epitome del terrorismo

Finalmente, EEUU aceptó liberar a Alex Saab a cambio de la liberación de los demandantes y de otros presos políticos. De esta manera, según la demanda, el líder del régimen chavista vio ese acuerdo como una victoria muy necesaria para asegurar la lealtad de sus subordinados.

La documento asegura que "la conducta de Maduro -secuestrar a ciudadanos estadounidenses, torturarlos y utilizarlos como peones para negociar con el Gobierno estadounidense la liberación de un criminal venezolano que espera justicia en Florida- es la epítome del terrorismo. Pero también lo es el propio acto y delito de proporcionar apoyo material al líder del régimen.